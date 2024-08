Tutti pazzi per il nuovo look di Alessandro Borghese: cosa ha fatto lo chef

Alessandro Borghese posta su Instagram una foto mentre è in vacanza e stupisce tutti per il suo nuovo look.

Lo chef tra i più amati del momento si divide tra numerosi impegni; oltre al gestire i suoi ristoranti “Il luso della semplicità” a Milano e Venezia e “AB Normal” sempre a Milano, e l’ultimo nato “Abks Break Time”, il nuovo bistrot “informale”, è protagonista di show amatissimi come “4 Ristoranti” e “Celebrity Chef”. Borghese si distingue dagli altri personaggi del suo stesso calibro per un carattere molto più solare e meno “rigido”, infatti lo vediamo sempre sorridente, ironico, “piacione” come si usa dire a Roma e molto solare.

Nonostante qualche disavventura – di recente ha raccontato un retroscena disgustoso su una cena durante le riprese di “4 Ristoranti” – Chef Borghese vive la sua passione per la cucina a 360 gradi. Nelle sue interviste e confessioni davanti alle telecamere, lo chef ricorda sempre quanto per lui cucinare sia “un atto d’amore”, e soprattutto quale ricchezza possiamo vantare nel nostro Paese, ricchezza culinaria e culturale che secondo il suo parere è troppo spesso rubata.

Alessandro Borghese è attivissimo anche sui social dove condivide i suoi “esperimenti”, come ama chiamarli lui stesso, e la sua vita quotidiana. Su Instagram vanta diversi milioni di follower e altrettanti fan nelle pagine dedicate ai ristoranti. Proprio nel suo profilo ufficiale abbiamo scovato una foto che ritrae Borghese con un look strepitoso. Al momento lo chef è in vacanza, a godersi il meritato relax e a ricaricare le batterie prima dell’avvio di nuovi impegni e programmi televisivi.

Chef Borghese, il nuovo look fa impazzire il web

“Nessuno cucina più, si mangiano solo sushi e poké da asporto e stiamo dimenticando le ricette italiane“, è una delle tante affermazioni di Chef Borghese che ha contribuito a costruire il suo personaggio, amatissimo anche dai Vip. Quando si presenta in pubblico, anche negli outfit ha un’impronta assolutamente personale, uno stile talvolta eccentrico ma mai esagerato, contemporaneo e informale ma curatissimo. Un po’ come le sue ricette, potremmo dire.

E anche nelle recenti immagini condivise sui social vediamo lo chef con tanti look disinvolti, adeguati a seconda dell’occasione: una cena, una gita in barca, una passeggiata nelle vie di location esclusive. Tra questi outfit ne spunta uno che ha letteralmente esaltato i suoi fan, e dato anche qualche spunto da copiare.

Borghese si trova in Salento, Puglia, e sorridente come sempre ha condiviso una foto con scritto “pink state of mind”, infatti indossa una camicia rosa chiaro, che risalta perfettamente sulla sua abbronzatura. I capelli, legati come al solito, coi ricci che si levano un po’ ribelli qua e là. Un mood assolutamente trendy, non c’è che dire.