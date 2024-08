Premio Caccuri, Selvaggia Lucarelli lascia il palco: “Trattata come una cretina”, cosa è successo

Premio Caccuri, Selvaggia Lucarelli lascia il palco piena di rabbia per quello che è accaduto: cosa ha scatenato la sua reazione

Durante la serata dedicata al Premio Caccuri, Selvaggia Lucarelli ha deciso di lasciare tutto e andare via. La situazione era ormai fuori controllo: ecco cosa è accaduto.

La presenza di Selvaggia Lucarelli sul palco del Festival letterario “Premio Caccuri”, in Calabria, è durata pochissimo. La giornalista era stata invitata come ospite ma l’accoglienza non è stata per nulla delle migliori e ha spinto la Lucarelli ad abbandonare il palco.

Selvaggia Lucarelli abbandona il palco del Premio Caccuri: botta e risposta al veleno con il collega

A provocare la sua reazione stizzita è stato innanzitutto il giornalista Gianluigi Nuzzi, conduttore della serata con Vittoriana Abate, che non l’ha accolta sul palco. “Dov’è Nuzzi? Sono l’unica che non presenta, lo trovo molto scortese... Ha intervistato assassini e condannati, e non intervista me?“, ha attaccato la Lucarelli. Ma la Abate, senza rispondere alla giornalista, ha iniziato a parlare proprio del libro della Lucarelli, Il vaso di Pandoro, incentrato sulla questione Chiara Ferragni e Pandoro-gate.

“Tu hai dato il via all’inchiesta sul pandoro. Perché avevi questa forte antipatia per Fedez?“, ha chiesto la Abate, facendo innervosire ancora di più la Lucarelli. “Questa è una domanda posta molto male. Non è una questione personale… È un modo di svilire un lavoro di inchiesta che ha portato alla multa dell’Antitrust. Non capisco cosa c’entri Fedez“, ha replicato l’autrice del libro. E quando la conduttrice è tornata a parlare di Fedez, la Lucarelli ha perso definitivamente la pazienza.

“Ma è un’imboscata?… Non è un’accoglienza degna del grande sacrificio che ho fatto con entusiasmo. Sono salita sul palco, mi hai trattato come una cretina e ora ti rispondo“, ha detto Selvaggia. E ancora: “Quindi ringrazio il pubblico, torno il prossimo anno e spero che l’accoglienza sia un po’ diversa. Non accetto di essere trattata così“. Infine ha detto: “Non dovete fischiare me, io sono venuta qui a parlare del mio libro e questo trattamento non mi piace“, e ha lasciato il palco.

Successivamente Gianluigi Nuzzi ha spiegato di “non voler stringere la mano a una persona di cui non ho stima. Non parlo con chi manca di rispetto ai miei figli”, riferendosi a una storia accaduta alcuni anni fa. Ma la Lucarelli è tornata a parlare dell’accaduto su Instagram: “Visto che Nuzzi scomoda il tema figli, cosa che io non avrei mai fatto, mi tocca chiarire che nessuno ha toccato i suoi figli ma che, al limite, sono i suoi figli ad aver combinato qualche grosso guaio ben 6 anni fa. Un suo figlio, per la precisione”.

E ancora: “Ai tempi io scoprii la brutta notizia che coinvolgeva alcuni minori e un istituto molto noto e di prestigio. Ne scrissi sul Fatto mantenendo l’anonimato dei minori e dei genitori. La notizia ebbe rilevanza, ma nessuno mai citó né Nuzzi né tantomeno i minori“. E poi, per concludere: “La verità è molto più semplice: più volte sul Fatto e sui social ho spiegato come Nuzzi abbia fatto cattiva informazione per esempio a ‘Quarto grado’ presentando la famosa EMMETEAM come un team di incredibili ingeneri americani quando era chiaramente un team di truffatori. I figli, temo, non c’entrano niente“.