Beautiful, tra Hope e Steffy si riaccende la rivalità: guai per Finn

Si riaccende la rivalità tra Hope e Steffy nelle prossime puntate di Beautiful. Questa volta le due donne saranno in competizione per Finn: le anticipazioni.

I fan della soap opera americana hanno assistito a un periodo di tregua tra la figlia di Brooke e la figlia di Taylor e a un certo punto sembrava che andassero anche d’accordo. Le cose però stanno presto per cambiare, dato che i contrasti tra le due protagoniste torneranno ad infuocare Beautiful.

Gli spoiler americani sulla soap opera rivelano che gli animi si accenderanno durante una festa. Sarà proprio Eric Forrester a organizzare l’evento a casa sua, dove i Logan e i Forrester si ritroveranno per festeggiare il rilancio della linea di moda Brooke’s Bedroom, che ha rappresentato una grande successo per la Forrester Creations.

Tuttavia, sebbene tutti siano felici per i risultati aziendali raggiunti, i guai sono dietro l’angolo. Steffy e Hope vivranno momenti di alta tensione e non perderanno occasione per lanciarsi frecciatine durante l’intera serata. Ecco cosa dicono le ultime anticipazioni che arrivano direttamente dall’America.

Beautiful anticipazioni americane, lo scontro tra Steffy e Hope: alla festa di Eric succede di tutto

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano come durante la festa in casa di Eric, Hope berrà parecchi bicchieri di champagne per superare la complicità che c’è tra Steffy e il marito Finn. La figlia di Brooke finirà per essere parecchio alticcia e questo suo stato di alterazione la porterà a compiere un gesto che farà precipitare le cose.

Nelle puntate precedenti Hope aveva mostrato un interesse crescente per il medico, dopo che i due si erano avvicinati parecchio nell’ultimo periodo. Così, senza freni inibitori per via dell’alcool, la ragazza si convince del fatto di potersi avvicinare a Finn per compiere un gesto clamoroso.

Hope proverà a baciarlo. Una mossa che lascerà senza parole tutti i presenti e che scatenerà ovviamente la rabbia di Steffy, la quale andrà su tutte le furie e si scaglierà contro la rivale storica. La figlia di Taylor e Ridge, letteralmente fuori di sé, vorrebbe cacciare Hope dalla villa per evitare ulteriori disastri. Ma le anticipazioni non svelano altro su quello che potrebbe accadere durante la festa.

Quel che è certo è che la faida tra Hope e Steffy potrebbe raggiungere livelli mai visti fino ad ora, con colpi di scena inimmaginabili che a questo punto finirebbero per coinvolgere tutti i protagonisti della soap opera. Ma per sapere come si evolveranno le cose non resta che seguire le prossime puntate, in onda tutti i giorni sempre su Canale 5.