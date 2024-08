Endless Love, Nihan devastata e la confessione di Emir: finalmente la verità

Endless Love, le nuove puntate promettono colpi di scena uno dopo l’altro: Nihan è disperata ed Emir confessa una verità sconcertante.

Manca poco al grande ritorno della dizi turca più amata. Endless Love sta per tornare con nuove puntate che promettono di cogliere di sorpresa i telespettatori.

La seconda stagione della soap opera ambientata in Turchia porterà grandi cambiamenti nelle vite dei protagonisti. Nihan e Kemal potranno finalmente vivere la loro storia d’amore alla luce del sole? La verità che l’ingegnere scoprirà su Asu lo porterà a prendere una difficile decisione; nel frattempo Emir medita vendetta e svela una verità che lascia tutti sorpresi. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Endless Love.

Endless Love, anticipazioni turche: il gesto di Emir getta Nihan nello sconforto

Il sentimento di vendetta che Emir cova nei confronti della sua compagna lo porterà a compiere un gesto estremo. Le nuove puntate di Endless Love, infatti, vedono al centro degli avvenimenti che lasceranno il pubblico senza parole. Alla celebrazione delle nozze fra Asu ed Emir, Nihan ha un malore che la costringe a recarsi in ospedale.

Qui Emir scoprirà che sua moglie aspetta un bambino. Ma la verità è che quel bambino non è di Emir, ma di Kemal. I due avranno quindi una bambina che decideranno di chiamare Deniz. Tuttavia, qualcosa di brutto sta per accadere.

Emir, che intanto pensa a come vendicarsi dei due amanti che hanno tramato alle sue spalle, deciderà di rapire la piccola Deniz. Zeynep cerca di convincere l’uomo a tornare sui suoi passi e a restituire la bambina ai genitori, ma Emir non ne ha alcuna intenzione. Questo tremendo gesto porta Nihan a cadere nello sconforto più totale. A nulla servirà il conforto della madre Vildan che cercherà di tirarla su.

Zeynep, che dovrà accontentarsi del poco amore che Emir riuscirà a riservarle, cercherà di dissuaderlo e portarlo sulla retta via. E sarà a questo punto che Emir confesserà qualcosa di inaspettato. “È stata l’unica cosa buona e reale che ho avuto in questa vita e da ora in poi staremo entrambi insieme“, dice a Zeynep. Emir si sente legato alla piccola Deniz e non intende lasciarla andare. Ma come si evolveranno le vicende dei protagonisti? Nihan di sicuro non resterà a guardare. mentre il suo ex marito cercherà di farla soffrire.