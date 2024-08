Uomini e Donne, crisi improvvisa per una delle coppie più amate? L’indiscrezione gela tutti

Poco prima dell’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, si scopre che una delle coppie più amate è inaspettatamente in crisi.

Tra una settimana le luci dello studio di Uomini e Donne torneranno ad accendersi e inizieranno le registrazioni delle nuove puntate del dating show. Ormai Maria De Filippi e il suo gruppo di lavoro hanno organizzato e preparato tutto e in molti si chiedono chi saranno i tronisti e le troniste, i quali saranno i protagonisti del Trono classico.

Il pubblico appassionato di Uomini e Donne è anche ansioso di scoprire quali dame e cavalieri torneranno o meno a sedersi nel parterre del Trono over. Ad esempio, la storia di Gemma Galgani con il signor Pietro Dal Pozzo sta procedendo per il meglio? Oppure la dama di Torino è tornata single e la rivedremo nel programma? E che fine ha fatto l’ex tronista Ida Platano?

A partire da settembre, quando andranno in onda le prime puntate, si scopriranno tutte le novità della nuova stagione. Tuttavia, in questi giorni, spuntano alcune indiscrezioni riguardanti proprio una coppia che è uscita dal programma durante la scorsa edizione. I due sarebbero in crisi.

Uomini e Donne, coppia del Trono over è già in crisi: ma potrebbe essere tutto premeditato

Nel corso della scorsa edizione di Uomini e Donne si sono formate diverse nuove coppie, le quali hanno deciso di lasciare il programma. Ad esempio, una di queste è formata da Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. E nonostante i pronostici negativi, la relazione tra i due sta procedendo molto bene. La coppia che sarebbe in crisi è uscita dal programma verso la fine della scorsa stagione e non senza qualche polemica. In particolare, Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno sottolineato come il comportamento della dama e del cavaliere sembrasse finto e premeditato.

I due protagonisti di questa indiscrezioni sono Cristiano e Asmaa. Nonostante avessero speso parole importanti l’uno per l’altra, sembrava non volessero fare il grande passo, ovvero uscire dalla trasmissione per viversi a pieno nella quotidianità e lontani dalle telecamere. Questa impressione ha spinto alcune donne del parterre e gli opinionisti a ritenere la loro frequentazione finta. Invece, Cristiano e Asmaa ha deciso di lasciare lo studio assieme.

Ora i primi a dare la notizia della loro crisi sono stati gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, i quali – tra l’altro – conoscono di persona Asmaa e Cristiano. Pare proprio che tra i due ci siano state diverse incomprensioni dovute alle differenze caratteriali. Per il momento Asmaa e Cristiano si stanno prendendo un periodo di pausa l’uno dall’altra. Ma secondo alcuni, questa crisi sarebbe studiata a tavolino per poter ritornare a Uomini e Donne come single.