Amici, ex allievo diventa giudice: l’indiscrezione lascia tutti senza fiato

Non è la prima volta che succede ad Amici: un ex allievo diventa giudice, ma ecco di chi si tratta e come mai ne parlano tutti.

Nella cattedra dei professori della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi ci dovrebbe essere un nome già noto nel talent show. Infatti pare proprio che la conduttrice abbia deciso ancora una volta di puntare sui talenti della sua scuola. Ecco chi potrebbe sedersi tra i coach nella prossima stagione.

Sta per terminare l’attesa per il ritorno della nuova stagione di Amici di Maria De Filippi. A quanto pare la conduttrice, ritornata dalle vacanze estive, starebbe già lavorando al programma che per quest’anno punterebbe a un ritorno al passato. un grande colpo di scena per i telespettatori che potrebbero rivedere tra i professori un ex di Amici: ecco di chi si tratta.

Amici di Maria De Filippi torna con un nome del passato del talent: ecco chi ci sarà tra i professori

Il prossimo 15 settembre 2024 partirà la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, il programma più amato e seguito di sempre. Secondo fonti vicine alla produzione non ci dovrebbero essere grossi cambiamenti in atto. Il programma andrebbe sempre in onda nelle due fasce pomeridiane settimanali e durante al puntata speciale della domenica pomeriggio. Si passerebbe poi alla fase serale in prima serata sempre con la condizione di Maria De Filippi. I cambiamenti però si farebbero sentire sul cast dei professori: ecco i nomi che stanno emergendo nelle ultime ore.

Non mancheranno i nomi dei professori che in questi anni anno portato al successo di Amici come Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e poi Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Quello che cambierà saranno le new entry ovvero l’arrivo di un nome affermato nel mondo della musica come quello di Giusy Ferreri, che potrebbe sostituire Anna Pettinelli nel caso, e il nome di un ex di Amici: Adriano Bettinelli. Su Instagram Amedeo Venza ha anticipato che la cattedra del docente di latinoamericano dovrebbe andare proprio al bel ballerino.

Chiaramente non si hanno ancora conferme sull’arrivo dell’ex della scuola di canto e ballo e per avere delle certezze bisognerà attendere ancora un poco. Sicuramente non sarebbe una novità per il talent che ha già visto in giuria negli ultimi anni ex volti di Amici come Emma Marrone, Michele Bravi, Stefano De Martino.