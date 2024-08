Concorrenti Grande Fratello: ecco i primi 8 nomi, Signorini scatenato

Alfonso Signorini ha svelato i nomi dei primi otto concorrenti vip che parteciperanno al Grande Fratello. Eccoli di seguito.

Dopo aver portato a casa molti no da parte di diversi volti del mondo dello spettacolo a cui aveva chiesto di partecipare al reality, Alfonso Signorini è riuscito a trovare i concorrenti vip che prenderanno parte alla prossima edizione del Grande Fratello. Anche quest’anno troveremo un cast misto formato da vip e nip.

Ci ha pensato Davide Maggio a condividere con tutti la lista dei primi otto nomi dei concorrenti che prenderanno parte al reality, volti molti conosciuti nel mondo dello spettacolo e della musica e che renderanno molto interessante l’edizione del Grande Fratello che sta per iniziare. Ma di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Concorrenti Grande Fratello, i primi 8 nomi: c’è anche un famoso attore di Beautiful

In base alle indiscrezioni rilasciate da Davide Maggio, sembra che per il momento Alfonso Signorini abbia scelto 8 concorrenti del Grande Fratello. Il primo è quello di Clarissa Burt, ex modella e attrice americana, nota per avere lavorato nel nostro Paese con personaggi di spicco tra cui Fabrizio Frizzi, Pippo Baudo e Raffaella Carrà.

Passiamo poi a Clayton Norcross, un celebre attore americano che nella serie tv Beautiful ha interpretato il ruolo di Thorne Forrester e che nel 2005 ha partecipato a un altro reality italiano, La fattoria.

Altro nome è quello di Enzo Paolo Turci, il marito di Carmen Russo, poi quello di Giulia Mannucci, ragazza di 22 anni che nel 2019 ha preso parte al reality di Rai 2, Il Collegio 3. Nella lista di Alfonso Signorini troviamo anche il nome di Helena Prestes, modella brasiliana nota per la sua partecipazione a Pechino Express insieme a Nikita Pellizon.

Ad varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia ci sarà anche un attore spagnolo che nella serie Il segreto ha ricoperto il ruolo di Don Olmo Mesìa. Stiamo parlando di Iago Garcia, lo stesso che ha portato a casa la vittoria a Ballando con le stelle nel 2016. Altri due sono i nomi resi noti.

Stiamo parlando di Ilaria Galassi, che raggiunse la fama negli anni ’90 con Non è la Rai. La sua è stata un’esistenza molto difficile al punto che nel 2000 fu colpita da un aneurisma cerebrale, un problema da cui è riuscita ad uscire solo dopo un percorso di guarigione molto lungo. L’ultimo concorrente è Jessica Morlacci, celebre cantante romana che ha raggiunto la fama grazie al gruppo dei Gazosa.