Carlo Verdone, il selfie al mare è virale: l’attore e regista infiamma il web

L’ultimo selfie di Carlo Verdone scatena i commenti dei fan. Molti quelli che hanno apprezzato ciò che ha fatto.

Nato il 17 novembre del 1950, Carlo Verdone diventa ben presto famoso grazie alla sua comicità e al suo talento. Infatti nel 1977, nel momento in cui stava partecipando allo spettacolo Tali e quali, fu notato da Enzo Trapani che gli diede la possibilità di fare il suo esordio sul piccolo schermo nel varietà Non stop.

In seguito anche Sergio Leone si accorse del suo talento al punto che ben presto diventò il suo mentore. Era il 1980 quando Carlo Verdone realizzò il suo primo film da regista, Un sacco bello. Da quel momento in poi la sua carriera ha subito un’ascesa clamorosa. Le sue commedie hanno fatto ridere intere generazioni e hanno riscosso sempre grande successo al botteghino. Basti pensare a film come Borotalco, Acqua e sapone, Troppo forte e Compagni di Scuola, entrati nell’immaginario collettivo di tutti gli italiani.

Nel 2013 ha partecipato al film premio Oscar La grande bellezza di Paolo Sorrentino, mentre nel 2021, su Amazon Prime Video, ha lavorato a una serie tv in cui ha interpretato se stesso. Insomma, un grande artista che vanta una carriera eccezionale e che continua a far parlare di sé anche sui social.

L’ultimo scatto di Carlo Verdone pubblicato sui social, si trova in un posto incredibile: il selfie al mare spopola

Carlo Verdone si sta godendo gli ultimi giorni di vacanze. Per ricaricare le batterie ha scelto un posto particolare delle Isole Eolie. Infatti sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto accompagnata da queste parole: “Cala Junco, Panarea. Non conoscevo bene le Eolie. Meglio tardi che mai. Luoghi magnifici, da rivedere.”

Carlo si è fatto un selfie avendo alle spalle un panorama mozzafiato della località in cui sta trascorrendo le vacanze. Scogliere e mare cristallino fanno da sfondo alla foto. Ai suoi tanti follower ha spiegato che è uno degli ultimi giorni che trascorrerà lì, prima di ritornare al lavoro di scrittura, molto probabilmente per la realizzazione di un suo nuovo film, per la gioia dei suoi tantissimi fan.

In ogni caso, i suoi follower hanno commentato in tanti il selfie, testimoniandogli come al solito grande affetto e apprezzamento per il posto meraviglioso in cui si è recato per qualche giorno di relax: “Sembra una cartolina più che una foto ciao Carletto”, “Le mie zone buona permanenza carissimo Carlo. le isole sono meravigliose“, “buona vacanza Carlo“.