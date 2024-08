Rebecca Staffelli, il retroscena sull’amore con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Novità in vista per Rebecca Staffelli che ha raccontato tutto sulla sua storia d’amore, spunta un inaspettato retroscena.

Momento d’oro per Rebecca Staffelli che può guardare con grande felicità ed entusiasmo al proprio futuro. Merito anche del suo compagno che ce l’ha messa tutta per farle capire che amare è ancora possibile; oggi i due sono una delle coppie delle spettacolo più amate in assoluto. Non solo batticuore per la showgirl che ha confermato la sua presenza al Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in autunno e al fianco del del padrone di casa ci sarà anche la figlia d’arte.

Il suo ruolo sarà ancora quello di opinionista ed esperta social, sarà dunque suo compito tenere d’occhio gli umori del pubblico soprattutto attraverso il web. A seguirla e supportarla in questa avventura, ci sarà come sempre il suo fidanzato. Il nome è quello di Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne, da tempo al fianco dell’apprezzata influencer. I due sono innamoratissimi ma in pochi sanno come è nato il loro amore. Il retroscena su come si sono conosciuti è stato svelato solo di recente.

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile, la verità sul loro amore: ecco come si sono conosciuti

Era 2018 quando Alessandro Basile e Rebecca Staffelli si sono incontrati per la prima volta, tutto è successo durante una serata mondana e a prendere l’iniziativa fu proprio l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Stando a ciò che ha raccontato la figlia dell’invitato di Striscia Valerio Staffelli, lui si era avvicinato a lei per chiederle il numero di telefono. Lei ha accettato ma ad una condizione: non doveva scriverlo da nessuna parte ma ricordarlo a memoria.

“Gliel’ho sussurrato all’orecchio una volta sola. Quando è tornato a casa mi ha scritto” – è stata la confessione della showgirl che non avrebbe mai creduto che, dopo una sola volta e con la musica ad alto volume, il suo attuale compagno sarebbe riuscito a memorizzare il suo numero. Invece si vede che la voglia di conoscerla era troppo forte.

Questo fu sufficiente per fare breccia nel cuore della Staffelli e adesso i due innamorati stanno seriamente pensando alle nozze. La proposta di matrimonio è arrivata ufficialmente nel 2020, ha rivelato la coppia in una passata intervista a Verissimo, ma tutto alla fine è dovuto slittare. Oggi, con quattro anno di ritardo. Rebecca Staffelli e Alessandro Basile sono pronti a diventare moglie e marito.