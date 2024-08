Uomini e Donne, nuovo amore per Manuela: beccata così con la star di Temptation Island

Un video sta facendo il giro del web e ritrae Manuela Carriero con un volto molto noto, che ha partecipato a Temptation Island e non solo.

Sta per iniziare una nuova stagione di Uomini e Donne e l’avvistamento di una ex tronista in “dolce compagnia” ha ravvivato il gossip. La protagonista della vicenda è Manuela Carriero, che aveva partecipato al programma di dating di Maria De Filippi l’anno scorso senza trovare l’amore. I corteggiatori, infatti, avevano deciso di non continuare la frequentazione. Uno di loro, Carlo Marini, è stato visto proprio con lei in un famoso locale e c’è chi giura che la coppia si stia comportando in maniera molto sospetta.

Tutto nasce da una segnalazione, recepita tra gli altri anche da Deianira Marzano: il video ha rimbalzato ben presto nelle redazioni di tutte le testate di gossip, innescando sempre più curiosità. Anche perché nelle foto e video si vede chiaramente Carlo, mentre la bella ragazza mora dai capelli lunghi è spesso ripresa di spalle. Alla fine, la verità è emersa e contemporaneamente anche una dichiarazione ufficiale di Manuela, che ha confessato la verità a Fanpage.it.

Manuela “pizzicata” proprio con lui, cosa sta succedendo all’ex tronista e al suo ex corteggiatore?

Manuela Carriero ha partecipato a Uomini e Donne come tronista e tra i suoi corteggiatori c’era Carlo Marini; la coppia però non è riuscita a instaurare un feeling nonostante ci fosse evidente attrazione. Alla fine, entrambi non hanno trovato l’amore, almeno a U&D, tant’è che Carlo ha assunto il ruolo di tentatore a Temptation Island. Lì ha provato a conquistare Martina De Ioannon, ma senza successo.

Questa serie di “fallimenti” avrebbe portato Carlo, secondo alcuni rumors, a ricontattare Manuela; e infatti pochi giorni fa l’esperta di gossip Deianira Marzano ha divulgato il presunto scoop: Manuela e Carlo erano insieme, in atteggiamento intimo e complice a una cena presso un noto ristorante di San Benedetto del Tronto. In realtà è poi emerso che entrambi si erano recati al ristorante con gruppi di amici diversi e che si sarebbero incontrati casualmente. Manuela in seguito, tramite una intervista rilasciata a Fanpage, avrebbe detto di sospettare che Carlo l’abbia raggiunta dopo aver scoperto tramite i social dove si trovasse. L’ex corteggiatore avrebbe cercato di ricontattare Manuela, dunque, per tentare nuovamente un approccio.

Alla fine Manuela ha dichiarato che tra lei e Carlo c’è stato “solamente un caffè e la promessa di risentirsi”, ma alcuni sospettano che questo sia solo il primo step verso una nuova frequentazione. Non resta che attendere gli sviluppi e scoprire se davvero tra Manuela e Carlo è scoccata nuovamente la scintilla.