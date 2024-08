10 gelati indimenticabili che non esistono più

Ci sono gelati che hanno fatto la storia e che adesso non esistono più, scopriamo quali sono i dieci più famosi di sempre

Negli anni ’80 e ’90 esistevano dei gelati che rappresentano tutt’ora un dolce tuffo nel passato, un ricordo felice per tutte quelle persone che erano abituate a comprarli in spiaggia, un po’ come oggi noi compriamo un Cornetto Algida, superstite che ha resistito fino ai giorni nostri dal lontano 1959.

Ma non sono molti i gelati che possono vantare tutta questa longevità. Ecco i 10 gelati più amati di sempre che ad oggi non esistono più.

10 gelati del passato che non esistono più

Forse ne avete assaggiato uno di ritorno da scuola o sotto l’ombrellone, magari ne avete condiviso un po’ con il vostro fidanzatino dell’epoca o con la vostra migliore amica, o forse siete troppo giovani per ricordarveli, ma ecco alcuni gelati che hanno fatto la storia e che ad oggi sono fuori produzione.

Coppa dei campioni

Il dilemma qui era se cominciare dalla metà della panna o dalla metà del cioccolato… i più indecisi finivano per farlo sciogliere e mescolarli insieme pur di non scegliere. Motta produce ancora questa coppetta ma è decisamente complicata da trovare in commercio, mentre negli anni ’80 e ’90 si trovava ovunque.

Pantera Rosa

La famosa Pantera Rosa del cartone trasformata in gelato alla fragola e alla panna per fare felici tutti i bambini che la guardavano in tv. Gli occhietti da masticare e i dettagli in cioccolato la rendevano una dolce merenda molto gradita dai più piccoli.

Polaretti

Probabilmente vi ricorderete ancora la pubblicità dei Polaretti, o quantomeno il jingle “Po-po-po-po-polaretti” con tanto di pinguini che saltavano di qua e di là per promuovere questi ghiaccioli particolari e colorati della Dolphine.

Coppa Rica

Questa gustosa coppa gelato prodotta da Algida esisteva al cioccolato o all’amarena e possiamo dire che chiunque in quegli anni non poteva resistere alla tentazione di gustarsene una per merenda in spiaggia, adulti compresi.

Arcobaleno

Quando qualcuno non sapeva che ghiacciolo scegliere di solito optava per Arcobaleno, ovvero un ghiacciolo di quattro gusti diversi: cola, fragola, limone e menta. Un buon compromesso per gli indecisi.

Winner

Un’esplosione di gusto che non può essere dimenticata, neanche a distanza di anni. Il Winner era l’antenato del Winner Taco e a sua volta era realizzato unendo caramello, cioccolato e noccioline.

Twister

Dei vortici di dolce cacao e vaniglia che si attorcigliavano su loro stessi attorno ad un terzo gusto all’interno. Particolare da guardare e ottimo da gustare.

Il Piedone

Diretto concorrente della Pantera Rosa, questo gelato era letteralmente un piede gigante con l’alluce ricoperto di cioccolato.

Solero

Questo gelato alla frutta ricoperto da una glassa fresca era molto popolare nei primi anni ’90, ma le varianti originali sono scomparse.

Sansonì

Una sorta di grossa fiamma fatta di panna e cioccolato, adagiata su un piccolo cono. Ammettetelo: almeno una volta vi è caduto per terra mentre cercavate di aprirlo…

Molti altri gelati storici si possono trovare ancora oggi nei frigo di tutti i bar: il Cucciolone, il Mattarello, il Cornetto, la Coppa del nonno e altri must intramontabili che continuano a rendere felici i bambini di oggi, ma non possiamo fare a meno di guardare con malinconia a questi gelati ormai scomparsi che hanno fatto parte delle nostra infanzia e l’hanno resa indimenticabile.