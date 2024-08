Un Posto al Sole, l’attrice di Serena con la figlia su Instagram: “Sembrate due sorelle”

Fa impazzire tutti l’ultimo scatto pubblicato su Instagram di Serena di Un posto al sole. Insieme a lei la figlia che le somiglia moltissimo.

L’attrice Miriam Candurro presta il volto a Serena in Un Posto al Sole. L’attrice di origini napoletane è nata nel 1980 e proprio a Napoli ha portato a termine i primi studi superiori e in seguito quelli universitari. Nello stesso momento in cui studia per laurearsi in lettere antiche presso l’Istituto Federico II, ha fatto anche il suo debutto come attrice.

Nel 2004 Infatti l’abbiamo vista recitare nel film di Andrea e Antonio Frazzi, Certi bambini, che ha vinto due dei quattro David di Donatello per cui era stato nominato. Molto amato è stato anche il ruolo della Candurro che le ha permesso di ottenere il premio Domenico Rea in qualità di migliore attrice esordiente. Negli anni seguenti ha lavorato ancora al cinema ed è apparsa più di una volta sul piccolo schermo lavorando per diverse fiction tra cui Capri, La squadra e Don Matteo.

Serena di Un Posto al Sole insieme alla figlia, lo scatto che fa impazzire tutti: sembrano sorelle

Era il 2012 l’anno in cui è apparsa per la prima volta nella soap Un Posto al Sole in qualità di guest star. Dall’anno seguente entra ufficialmente nel cast con un ruolo che porta avanti ancora oggi. Nello stesso momento lavora anche in altri progetti tra cui Vengo a vivere a Milano del 2010 e compare anche in diverse serie tra cui Che Dio ci aiuti e Non dirlo al mio capo. Dal 2017 al 2021 la vediamo recitare all’interno del poliziesco I bastardi di Pizzofalcone mentre negli anni seguenti la vediamo in pellicole come Fino ad essere felici e Come prima.

Per quanto riguarda la vita privata sappiamo che nel 1997 inizia una relazione con Mauro Tornincasa, uomo che sposa nel dicembre del 2007. La coppia mette il mondo due figli, Vittoria nata nel 2010 e Fabrizio l’anno seguente. Ed è proprio insieme a Vittoria che l’attrice ha scattato una foto che ha portato in molti a credere che fossero sorelle invece che mamma e figlia.

Infatti, molti i commenti ricevuti: “É una foto bellissima! Davvero non sapevo avesse una ‘bimba’ così grande, mi ricordo ancora delle sue prime puntate in un posto al sole quando eravamo tutti più piccoli però è bello vedere anche le persone oltre gli attori ed i ruoli”, “Sorella o figlia?” oppure “Veramente sembrate due sorelle gemelle praticamente uguali “.