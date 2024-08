Romina Power e la tenerissima foto con il nipotino: tutti pazzi di loro, bellissimi

Romina Power e la dolcissima foto al mare con il nipotino, che ha intenerito tutti. Si scatena l’affetto dei fan

Estate da nonna affettuosa per Romina Power. La famosa cantante e attrice, ex moglie di Al Bano Carrisi, ha trascorso alcuni momenti di serena e gioiosa vita familiare al mare, in compagnia della figlia più piccola, Romina Jolanda Carrisi e del nipotino Axel, che la figlia ha avuto a inizio anno dal compagno Stefano Rastelli, regista Rai.

Romina jr è la quartogenita di Power e Carrisi, nata a Cellino San Marco, in Puglia, il 1° giugno del 1987, dopo Ylenia, Yaris e Cristel. Romina jr ha come secondo nome Jolanda, in omaggio alla nonna paterna, madre di Al Bano. Romina Power era legatissima alla suocera, con la quale aveva un bellissimo rapporto.

Ora è Romina Power a fare la nonna a tempo pieno e il figlioletto di Romina jr, come tutti i fan sanno, è il quarto nipote per la cantante. Prima erano arrivati i nipoti avuti dalla figlia Cristel e da suo marito: Kay Tyrone, nato nel 2018, Cassia Ylenia (2019) e Ryo Inés, nata a settembre 2021

Romina Power e la tenera foto al mare con il nipotino Axel: fan impazziti

Per la famiglia Power-Carrisi, l’arrivo di Axel è un’altra grande gioia. In questi giorni di vacanza, nonna Romina ha trascorso alcune giornate con il piccolo Axel. I momenti di tenera intimità tra nonna e nipotino sono stati immortalati con alcune foto che Romina Power ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Le immagini sono il ritratto della felicità pura. Romina abbraccia il nipotino Axel, sorride teneramente mentre lo guarda negli occhi, a pochi centimetri dal suo viso. Poi lo solleva e nonna e nipote ridono.

In particolare, è la prima foto della serie, in cui Romina guarda Axel adorante, ad aver conquistato i fan e follower della cantante. Non poteva esserci immagine più tenera di nonna e nipote. Come didascalia alle immagini, Romina Power ha scritto: “La gioia pura“, con l’emoji di due cuoricini. E non è difficile crederlo, vista la sua espressione.

Non sorprende nemmeno che la foto abbia riscosso tanto successo su Intagram. Tra i commenti di affetto e i complimenti, c’è anche quello di mamma Romina jr, che semplicemente ha scritto: “Amore mio“, riferendosi al figlioletto, con tanto di emoji con gli occhi a cuore. Le foto di nonna Romina che tiene in braccio il nipotino Axel sono state scattate durante una gita in barca. Una gita che resterà nei ricordi di famiglia. Il piccolo Axel ha compiuto sei mesi lo scorso giugno e per l’occasione mamma Romina pubblicò una tenera foto.