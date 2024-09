Loredana Lecciso, annuncio choc su Al Bano: “Pensavo che il mio amore fosse sufficiente”

Loredana Lecciso è tornata a parlare dell’amore per Al Bano e degli errori commessi nel corso degli anni: cosa cambierebbe con il senno di poi

Anche se la memoria collettiva degli italiani continua ad associare Al Bano alla storia d’amore con Romina Power, da ben 25 anni il cantante ha al proprio fianco una donna che gli si è sempre dimostrata estremamente fedele, nel bene e nel male. Loredana Lecciso è infatti riuscita a superare moltissimi ostacoli nella costruzione della sua relazione con il cantante e oggi, con la saggezza dovuta all’età e all’esperienza, farebbe probabilmente scelte differenti.

Lo ha spiegato lei stessa in una lunga intervista a Nuovo TV, nel corso della quale ha svelato che rimprovera poche cose a se stessa, ma di tutte la principale è l’ingenuità con cui ha approcciato inizialmente la sua relazione con il cantante di Cellino San Marco.

Loredana Lecciso e Al Bano, una nuova rivelazione sulla loro storia d’amore

Quando Loredana Lecciso e Al Bano si conobbero e diedero inizio a una relazione sentimentale, il matrimonio tra il cantante e Romina Power era finito da pochissimo tempo. I due si sono infatti separati ufficialmente nel 1997, appena tre anni dopo la drammatica scomparsa della figlia maggiore Ylenia, mai più ritrovata dopo un viaggio a New Orleans.

Quel grande dolore aveva segnato profondamente Al Bano e Romina, i quali non erano più riusciti a ritrovarsi dopo aver affrontato in maniera molto diversa la scomparsa di Ylenia. Purtroppo il grande pubblico non perdonò mai ad Al Bano la velocità con cui riuscì, almeno all’apparenza, a gettarsi tutto alle spalle innamorandosi di una donna molto più giovane di lui.

Per questo motivo Loredana Lecciso si trovò immediatamente sommersa da tantissime critiche, molte delle quali l’accusavano di essere un’arrivista e una rovina famiglie. Oltre a questo, però, la Lecciso dovette fare i conti con la sempre ingombrante presenza di Romina, che in qualche modo Al Bano ha sempre voluto continuare a tenere nella propria vita e dalla quale non ha mai voluto divorziare, nemmeno dopo 25 anni.

“Difenderei di più la nostra coppia…Sono stata ingenua a pensare che il mio amore per Al Bano fosse sufficiente…“, ha dovuto ammettere la Lecciso. “In ogni situazione vanno costruiti confini per evitare che uno invada il territorio altrui…In maniera equilibrata, questi confini vanno stabiliti per il bene di tutte le parti”, ha aggiunto, con un chiarissimo riferimento alla costante presenza di Romina Power nella vita di Al Bano, sia a livello professionale e sia a livello personale, e che non troppi anni fa ha anche messo seriamente a rischio la solidità del rapporto tra Al Bano e Loredana.