Kate, ultime notizie: “A rischio”. C’entra il figlio George

Kate Middleton ha un problema e c’entra suo figlio, George. L’indiscrezione fa tremare il mondo, cosa sta accadendo e perchè tanto clamore.

La Principessa Kate Middleton è finita, di nuovo, suo malgrado al centro del clamore mediatico. Questa volta a destare preoccupazione non è il suo cagionevole stato di salute, bensì il suo patrimonio. Potrebbe apparire una notizia inverosimile eppure, stando agli ultimissimi rumors è così che stanno le cose. La consorte di William sta facendo i conti con un periodo irto di difficoltà, le è stato infatti diagnosticato un cancro e, sta combattendo con coraggio per debellare la malattia.

Vige l’assoluto riserbo circa le sue condizioni psicofisiche, ha infatti chiesto alla stampa di non parlare della sua malattia a meno che, lei non avesse esplicitamente raccontato del suo percorso di cure. Si sta sottoponendo ad un trattamento chemioterapico preventivo, volto a sconfiggere le cellule cancerose ed evitare che il tumore torni in una forma particolarmente aggressiva in futuro. Non si posseggono informazioni precise sulla sua ripresa, ma gli insider hanno fatto sapere che è sempre più provata, stanca ed impaurita.

Kate, ancora brutte notizie?

Al centro delle sue preoccupazioni ci sono i suoi figli, teme infatti che non possano godere della serenità domestica che gli spetta in quanto minori, a causa dello tsunami emotivo che si è creato in seguito alla diagnosi di cancro. Al suo fianco c’è William, il Principe sta facendo tutto ciò che è in suo potere per infonderle la forza necessaria per superare questo terribile periodo. Insieme, giorno dopo giorno stanno crescendo i loro figli, cercando di non far percepire ai piccoli di Palazzo, la legittima ansia che entrambi nutrono per il futuro.

Kate, ora che è settembre, oltre ad adempiere i suoi doveri regali deve fronteggiare anche le incombenze familiari. Dopo aver trascorso le vacanze estive presso il Castello di Balmoral in Scozia, è tornata alla sua quotidianità ed è alle prese con il rientro a scuola dei bambini. Per Geroge, Charlotte e Louis la campanella suonerà il 4 settembre e, come tutti i genitori, William e Kate dovranno accompagnare i loro piccoli in questa ripartenza. Trattasi dunque, di un momento di particolare concitazione e, come se non bastasse, deve affrontare un altro problema.

Tra due anni George andrà infatti al college e, potrebbe scegliere Eton, proprio come suo padre. William e Kate dovranno dunque pagare una retta cospicua, dato che, la struttura ha annunciato che a partire da Gennaio 2025 ci sarà un aumento delle tasse del 20%. Potrebbero dunque dover pagare circa 75.000 euro invece di 68.000 euro. Un aumento che di certo inciderà sul patrimonio dei Principi, senza contare che dovranno sostenere le spese per gli studi anche di Charlotte e Louis.