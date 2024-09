Barbara Palombelli: età, marito e 4 figli, lauree, dove vive, com’era prima

Barbara Palombelli è tra i volti più famosi della tv, ma cosa c’è alle sue spalle e com’è fatta la sua vita? Ecco i dettagli.

La giornalista ha infatti ottenuto una grande popolarità grazie ai vari programmi televisivi che ha condotto, tra cui il famosissimo Forum. Nonostante siano trascorsi anni dalla sua prima messa in onda, il più famoso tribunale della televisione italiana riesce infatti sempre ad attirare l’attenzione di tutti. Al di là di questo, la conduttrice ha presentato molti altri programmi che l’hanno resa sempre più nota dinnanzi al grande pubblico italiano.

In molti si chiedono spesso come sia stata la sua vita privata e lavorativa, ed ecco qualche informazione in più su di lei.

La carriera e la vita privata di Barbara Palombelli

Nata a Roma nel 1953, la Palombelli è giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica ed è nata dalla storia d’amore dei genitori di Carlo e Manuela Micheli, che hanno avuto dopo di lei altri tre figli. Durante gli anni della sua gioventù, si è laureata in Lettere e ha scritto una tesi in Antropologia culturale, che le ha permesso di muovere i suoi primi passi nel mondo del giornalismo e della comunicazione. Ha infatti iniziato a lavorare come giornalista a Rai Radio 2, nella redazione della rubrica Sala F.

Successivamente, c’è stato il lavoro de L’Europeo diretto da Mario Pirani e, nel 1980, è diventata giornalista parlamentare dello stesso settimanale. La Palombelli ha anche collaborato per Il Giornale ed è oggi vice caporedattore di Panorama per un periodo pari a due anni, per poi essere selezionata come inviata speciale del Corriere della Sera e lavorare anche per Repubblica. La conduttrice ha però mosso i suoi primi passi nel mondo televisivo quando ha preso parte ai programmi Domenica In, Samarcanda e Se telefonando, ma anche la trasmissione Il gambero che è stata condotta proprio da lei stessa.

Nel 2003, è invece stata la co-conduttrice di Otto e mezzo, andato in onda su La7, e in seguito ha collaborato con Mediaset per le rubriche del Tg5 e per Matrix, Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque e, dal 2013, Forum e Stasera Italia. A diventare famosa è stata anche la sua vita sentimentale, dato che nel 1982 ha pronunciato il fatidico sì con il politico Francesco Rutelli: i due si sono infatti sposati e, da quel momento, non si sono più separati e hanno messo al mondo il figlio Giorgio. In seguito la coppia – che vive oggi a Roma – ha adottato altri tre figli: Serena, che è stata in passato un concorrente del Grande Fratello, Francisco e Monica. Nel 1991 è stata inoltre conferita alla Palombelli l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.