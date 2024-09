Kate e William, le regole severissime per il figlio George

George sarà il futuro Re d’Inghilterra e pertanto per lui Kate e William applicano regole severissime: non ci sono scorciatoie per lui

Il principe e la principessa del Galles, Kate Middleton e William, sono impegnati nel delicato compito di crescere il loro primogenito, il principe George, con un’educazione che lo prepari al futuro ruolo di re. Dietro le mura del Palazzo, infatti, vige una serie di regole e accorgimenti volti a plasmare il giovane erede al trono, rendendolo non solo un perfetto rappresentante della monarchia, ma anche un futuro sovrano consapevole delle sue responsabilità.

Nascere principe ed erede al trono potrebbe apparire persino una sfortuna, se si pensano a tutte le cose che George dovrà affrontare fin da giovanissimo. Tuttavia non si possono ignorare le cose positive, come una vita intrisa di esperienze elettrizzanti, il lusso, i viaggi e l’essere famoso a prescindere.

I suoi genitori lo sanno bene e vogliono per lui meno stress possibile. Questo però non evita l’applicazione di regole rigidissime, che possono apparire a volte persino esagerate ma che sono indispensabili per preparare l’attuale 11enne a ciò che lo aspetta quando sarà uomo.

Dalla rigida disciplina all’interazione con i poveri

Una fonte vicina alla famiglia reale ha rivelato che George sta già seguendo un percorso ben definito per prepararsi al trono. Oltre a partecipare a eventi pubblici di rilievo come il celebre “Trooping the Colour“, l’erede di William e Kate è sottoposto a una rigida disciplina, sia nella vita privata che pubblica. Un esempio significativo è rappresentato dal modo in cui George si veste in occasioni ufficiali: niente tenute informali come le magliette da calcio che potrebbero indossare i suoi coetanei, ma giacca e cravatta. Una scelta di stile che, secondo i tabloid inglesi, rispecchia la volontà di Kate di far comprendere al figlio l’importanza del decoro e della formalità sin dalla giovane età.

Phil Dampier, esperto delle vicende reali, ha sottolineato come l’insegnamento impartito da Kate e William a George si estenda ben oltre l’apparenza. Il piccolo principe sta imparando anche l’importanza dell’umiltà e del rispetto per tutte le classi sociali. Proprio per questo, William e Kate lo incoraggiano a interagire con persone provenienti da ogni estrazione, dai nobili agli individui meno fortunati, in modo che George cresca con una visione ampia e inclusiva del mondo che un giorno governerà.

Nonostante l’educazione rigorosa, i genitori di George sono attenti a bilanciare il tutto con momenti di normalità, permettendogli di vivere la sua infanzia il più possibile lontano dalle pressioni mediatiche. Questo equilibrio tra formazione regale e una vita più semplice e comune è una delle caratteristiche principali del loro stile educativo. Un esempio lampante è rappresentato dal cosiddetto “divano chat“: in caso di litigi o comportamenti fuori dalle righe, i figli di Kate e William non vengono puniti con la reclusione in camera, ma portati su questo divano dove, con calma, i genitori affrontano la situazione insieme a loro. Urla e punizioni severe sono infatti bandite, sostituite da dialoghi pacati e momenti di riflessione.