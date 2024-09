Uomini e Donne, fiocco rosa in trasmissione: la foto della nascita

Nello studio di Uomini e Donne è successo un nuovo colpo di scena: la protagonista è diventata mamma. Ecco le tenerissime foto.

Il famoso dating show è condotto ormai da anni da Maria De Filippi ed è riuscito, nel corso del tempo, a conquistare migliaia di persone in tutta Italia. Numerose sono infatti state le storie d’amore nate in quello studio televisivo e che sono diventate dei veri punti di riferimento per tutti gli ammiratori del programma. C’è adesso molta attesa per quello che succederà durante la prossima stagione, ma intanto i fan si sono detti felicissimi per una news che li ha colti di sorpresa.

Ad attirare l’attenzione di recente è infatti stata una bellissima notizia che riguarda una delle donne più amate del programma. La protagonista è infatti diventata mamma.

Fiocco rosa a Uomini e Donne: è nata

Ad aver dato il benvenuto a una nuova creatura è stata l’amatissima Ludovica Valli, che è diventata mamma per la terza volta. La piccola – che si chiama Lola – è infatti venuta al mondo dall’amore con il suo compagno di vita Gianmaria Di Gregorio. A darne l’annuncio è stata proprio la diretta interessata sui suoi canali social, dove si è detta felicissima per questa gioia che è piombata all’improvviso nelle loro giornate. “Che fantastica storia è la vita? La ragione della nostra esistenza“, ha infatti scritto lei dopo aver postata la prima foto con la bambina in ospedale.

Nata lo scorso 4 settembre, la Valli è già mamma di altri due figli – Anastasia, 3 anni, e Otto Edoardo di 1 anno – nati sempre dalla storia con Gianmaria. I due piccoli non vedevano infatti l’ora di conoscere la loro sorellina, e lo stesso pensiero hanno avuto i loro fan, che li seguono ormai da anni sui canali virtuali dei neo genitori. Dopo il momento del parto, l’influencer è apparsa anche sulle sue Instagram stories e lì ha scritto: “Ciao Lola, Anastasia e Ottino non vedono l’ora di vederti. Grazie, grazie perché metterti al mondo è stata una delle cose più belle della mia vita“.

La coppia aveva dichiarato, nel corso di un’intervista a Verissimo, che questa gravidanza non era stata programmata, a differenze delle prime due. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha vissuto questa news con una gioia e una sorpresa incontenibili, e si è detta oggi più felice che mai per l’arrivo della sua piccolina, la cui nascita ha portato serenità nei cuori di tutti.