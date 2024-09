Endless Love anticipazioni: la scoperta sconvolgente che cambia tutto

Continuano gli episodi di Endless Love, la serie tv Mediaset che ha conquistato una buona fetta di pubblico italiano.

Negli ultimi anni, i telespettatori sono infatti diventati grandi appassionati di soap opera turche e ne danno dimostrazione gli altissimi ascolti che fanno le loro messe in onda. Dopo il grande successo che ha avuto Terra Amara, anche questa nuova serie rappresenta ormai un vero punto di riferimento per molte persone. I fan restano letteralmente incollati al piccolo schermo, nell’attesa che si scopra qualcosa in più nel corso delle varie puntate.

Cosa succederà dunque in futuro ai protagonisti della soap? Le anticipazioni hanno già svelato qualcosa di totalmente inaspettato.

Le anticipazioni di Endless Love: una scoperta inattesa

Le puntate di Endless Love stanno sempre di più appassionando milioni di persone in tutto il mondo e, in Italia, in molti non possono fare a meno di guardarle. I nuovi episodi inizieranno in primis con uno scontro tra Asu e Kemal: lei chiederà infatti all’ingegnere il motivo per cui stiano continuando a rimandare le nozze. L’uomo confesserà quindi di voler essere sicuro di non essere il padre di Deniz e di avere l’intenzione di procedere con un test del DNA. A quel punto, la ragazza avviserà il fratello Emir che metterà in atto un piano diabolico: dovrà far ingerire alla bambina un prodotto che vada a provocarle febbre.

Qualche ora dopo questo gesto fatto da Kozcioglu, Nihan si recherà al parco con Deniz e si renderà conto di quanto sia bollente. A quel punto, Kemal si offrirà di accompagnare lui e la piccola in ospedale, dove verrà loro detto che dovranno procedere con una trasfusione e scoprire così i gruppi sanguigni. Kemal potrà, in questo modo, scoprire chi è realmente il padre della piccola. Dietro questa convinzione, c’è però il suo rivale che ha progettato tutto per fargli credere il contrario.

Dalle analisi uscirà infatti fuori che la bambina non è figlia dell’ingegnere, che andrà subito da Asu e le farà sapere di poter fissare la data del loro matrimonio. Nel corso delle successive puntate, si vedrà inoltre Nihan presa dalla furia con Emir, proprio per il fatto che è stata provocata la febbre alla piccola Deniz. Nel frattempo, Kemal sarà sempre più insicuro sui risultati della paternità e trascorrerà del tempo guardando da lontano l’ex fidanzata e la figlia. Sarà quindi un momento molto negativo per Kemal, mentre Leyla e Ayhan si faranno vedere sempre più vicini.