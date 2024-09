“Ezio Greggio sostituito a Striscia La Notizia”, il nome bomba

Ci sarebbe un grosso cambiamento all’interno di Striscia la Notizia che ripartirà il 23 settembre: da chi sarà sostituito Ezio Greggio?

Questa nuova edizione di Striscia la Notizia porta una novità che non passerà inosservata. Secondo Dagospia Ezio Greggio, storico co-conduttore del Tg satirico di Antonio Ricci, approdato dietro l’iconico bancone, già dalla primissima puntata il 7 novembre 1988, non ci sarà più.

Un vero e proprio colpo di scena per gli affezionati telespettatori, che seppur abituati al cambio ciclico di conduttori che da molti anni caratterizza lo show in access prime, sicuramente non si aspettavano questa drastica iniziativa.

Questo segnerebbe l’inizio di un profondo rinnovamento voluto dallo stesso Antonio Ricci, in linea con quanto anticipato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset da Pier Silvio Berlusconi. Il pubblico, quindi, dovrà dire addio a uno dei conduttori più longevi e amati della televisione italiana. Tuttavia a chi dovrà dare il “benvenuto”? Il nome bomba.

Al posto di Ezio Greggio un volto storico della televisione, presenza fissa sul Nove

E’ sempre Dagospia ad annunciare che il “sostituto” di Ezio Greggio è un altro volto storico della televisione italiana, ossia Nino Frassica. Frassica ovviamente non sarà solo al timone di “Striscia”, ma dividerà il palco con una figura già nota al pubblico del programma: Michelle Hunziker. La showgirl svizzera, che ha già condotto in passato diverse edizioni del tg satirico, torna così a vestire i panni di conduttrice al fianco del nuovo arrivato, creando una coppia inedita e potenzialmente esplosiva.

L’attore siciliano, amatissimo dal pubblico per il suo stile ironico e surreale, si prepara a una stagione intensa, con impegni che lo vedranno anche protagonista a “Che tempo che fa” con Fabio Fazio su Nove. Resta ora da capire quale sarà il futuro di Enzo Iacchetti, storico partner di Greggio. Anche se al momento non ci sono conferme ufficiali, il pubblico si interroga se il suo destino sarà legato a quello del collega di lunga data o se continuerà a far parte del programma. Per ora, nessuna dichiarazione da parte dei diretti interessati, lasciando spazio a ulteriori speculazioni.

Tra i volti già confermati per la nuova stagione figurano Gerry Scotti, Francesca Manzini, Sergio Friscia e Roberto Lipari, pronti a riportare sul piccolo schermo il classico mix di satira, umorismo e attualità che ha reso “Striscia la Notizia” un programma cult. Riuscirà il programma di Antonio Ricci a riconquistare il favore del pubblico, nonostante il calo di ascolti degli ultimi anni? Solo il tempo lo dirà, ma è certo che i cambiamenti in atto segneranno una nuova fase per il tg satirico.