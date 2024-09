Amici, nuovo orario e palinsesto stravolto: cosa cambia

Amici 24, prossimo al debutto, riserva al numeroso pubblico alcune novità: palinsesto Mediaset stravolto, nuovo orario. Ecco che cosa cambia.

La nuova edizione di Amici è prossima al debutto. Il talent partirà il prossimo 15 Settembre e a quanto pare non sarà privo di novità e colpi di scena. L’attesa per il numeroso pubblico del consolidato format di Maria de Filippi, che anche quest’anno sarà alla conduzione, sta per finire: la classe che affronterà l’intera stagione tv è formata e sicuramente non deluderà i fans. Nelle ultime settimane si è parlato molto del dietro le quinte di Amici.

A monopolizzare l’attenzione dei media sono gli addi e le conferme dei coach. Anche se non c’è nessuna fonte ufficiale sembra che Raimondo Todaro abbia lasciato la scuola. Nonostante l’invito di Maria a restare, l’ex volto di Ballando con le stelle sarebbe stanco dei continui contrasti con Alessandra Celentano. Non è stato ancora rivelato il nome del possibile sostituto del coach di ballo, anche se sembra certa la presenza di un ex allievo della scuola.

Anche Anna Pettinelli avrebbe lasciato il talent, e sarebbe stata sostituita da Giusy Ferreri. Celentano e Lorella Cuccarini sono ancora due punti fermi della scuola. Quest’ultima avrebbe confermato la sua presenza nel talent sui social, rivelandosi pronta a tornare in pista, con i suoi nuovi allievi. Le novità che riguardano Amici non sembrano limitate all’organizzazione interna, a quanto pare la messa in onda del programma ha scosso il palinsesto Mediaset: cosa succede?

Amici 24, nuova programmazione: quando va in onda

I rumors sulla nuova classe di Amici si rincorrono da qualche settimana. Sembra certa nella scuola la presenza di due figli d’arte: Samuele Riefoli, noto come D’Art, figlio di Raf e Ilan Muccino, figlio del regista Gabriele Muccino. I due ragazzi sarebbero già stati avvistati nella scuola.

Tuttavia la novità più eclatante di Amici riguarda il nuovo orario. Il talent più seguito della tv andrà in onda dalle 14 alle 16, anticipando la chiusura mezz’ora prima. Tempo che a quanto pare sarà occupato da Verissimo. Per ora Mediaset non ha confermato il rumors, ma non è escluso che Silvia Toffanin, in vista anche del prime time costola di Amici che l’è stato riservato, possa dedicare questo tempo proprio al talent.

Non resta che attendere le dichiarazioni ufficiali di Mediaset per comprendere meglio come il palinsesto del Biscione verrà rivoluzionato. In ogni caso Amici continuerà a contendersi il pubblico del dì di festa con Mara Venier, confermata ancora una volta alla guida di Domenica in.