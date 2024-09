Alfonso Signorini: età, malattia, compagno e figli, lauree, stipendio Gf, dove vive

Il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, presto ritornerà con la nuova edizione a settembre: tutto su di lui

Chiamarlo solo “conduttore” potrebbe apparire riduttivo, visto che Alfonso Signorini è prima di tutto un giornalista, ma anche autore, scrittore e persino regista d’opera. Il grande pubblico ha iniziato a conoscerlo da quando ha preso le redini del reality show della casa più spiata d’Italia, ma Signorini ha alle spalle una carriera lunga poliedrica e articolata.

Nato a Milano il 7 aprile 1964 (ha 60 anni) Alfonso Signorini è cresciuto in una famiglia modesta nel quartiere di Affori e si è distinto fin dalla giovane età per la sua determinazione. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico Omero e una laurea in Lettere classiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha completato anche una specializzazione in Filologia medievale e umanistica. Parallelamente, ha studiato pianoforte al Conservatorio G. Verdi di Milano.

Il suo percorso professionale inizia come insegnante di materie umanistiche, ma è la passione per il giornalismo a fargli cambiare strada. Dopo una collaborazione con il quotidiano La Provincia di Como, approda a Panorama, dove si specializza nel gossip, diventando una figura di riferimento. Nel 2006 assume la direzione della rivista Chi, una posizione che manterrà per quindici anni.

La carriera, la vita privata e la battaglia contro la malattia

Signorini ha saputo costruire una carriera televisiva altrettanto significativa. Debutta nel 2002 in Chiambretti c’è, ma la vera popolarità arriva con Verissimo e come opinionista fisso del Grande Fratello. Dal 2020, è alla guida della versione VIP del reality, un ruolo che lo ha consacrato come uno dei volti più noti della televisione italiana. Secondo alcune rumors, mai confermate dal diretto interessato, per condurre il programma, guadagnerebbe circa di 35.000 euro a settimana.

Oltre alla TV, Signorini ha una passione per l’opera lirica, dirigendo spettacoli come Turandot e La bohème al Festival Puccini di Torre del Lago. Nel 2024, la sua Turandot inaugurerà la stagione del Teatro Massimo Bellini di Catania, dimostrando la sua versatilità anche nel mondo della cultura alta.

Sul piano personale, Signorini ha sempre mantenuto un profilo aperto e sincero. Dichiaratamente omosessuale, dal 2004 è legato al politico e imprenditore Paolo Galimberti. La sua relazione con la fede cattolica ha avuto un ruolo significativo nella sua vita, soprattutto grazie all’incontro con il cardinale Carlo Maria Martini, che lo ha aiutato a trovare serenità rispetto alle sue preoccupazioni interiori.

Nel 2011, Alfonso Signorini affronta una dura battaglia contro la leucemia mieloide, diagnosticata fortunatamente in fase precoce. Grazie a un tempestivo ciclo di chemioterapia, riesce a superare la malattia, che rimane comunque sotto controllo. Questo evento segna profondamente la sua vita, portandolo a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e una rinnovata attenzione verso la propria salute. Parallelamente, in un’altra occasione, Signorini ha rivelato di essere diventato sordo e di portare un apparecchio acustico da diversi anni

La sua vita si divide tra Milano e Cortina d’Ampezzo, dove possiede una casa e trascorre gran parte del suo tempo libero.