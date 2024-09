Fiocco rosa al Grande Fratello: goia infinita per i fan, dalla casa alla favola d’amore

Al Grande Fratello è arrivato un inaspettato fiocco rosa, e i fan si sono detti felicissimi per questo lieto annuncio. Ecco cosa è successo.

Il famoso reality show – condotto ormai da anni da Alfonso Signorini – ha saputo, sin dall’inizio, catturare l’attenzione del grande pubblico. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono rivelati ad ogni episodio. Adesso sta crescendo sempre di più l’attesa per quello che succederà durante la prossima edizione del programma.

Ad attirare l’attenzione è stata adesso la notizia di un fiocco rosa arrivato al Grande Fratello: la storia d’amore ha appassionato tutti.

Un nuovo bebè dopo la Casa del Grande Fratello: l’annuncio

Ad essere diventati genitori sono stati Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, i due ex gieffini che si sono conosciuti – e innamorati – proprio nella Casa del Grande Fratello. Dopo questa esperienza, il loro amore è proseguito nel migliore dei modi e ha appassionato migliaia di persone, tanto da diventare due personaggi molto amati e apprezzati del mondo del web. La coppia ha adesso messo al mondo na meravigliosa bambina – la loro prima figlia – che è nata appunto da un amore immenso.

A darne l’annuncio sono stati proprio i diretti interessati, che hanno postato un video su Instagram in cui si vede la neo mamma sul lettino d’ospedale con la sua piccola tra le braccia e il neo papà accanto che la sostiene e supporta. Come sottofondo, hanno inserito il brano Fix You dei Coldplay e questo momento magico ha commosso tutti coloro che hanno seguito la famiglia dagli albori. “Benvenuta al mondo Camilla“, ha scritto il papà Andrea Zenga che si è detto incredulo di quello che è successo, “Spero che tu possa prendere tutta la forza di questo mondo dalla tua mamma che in queste ore difficili à stata bravissima”.

Come svelato dal compagno di vita dell’ex gieffina, il parto non sarebbe stato molto facile, ma per fortuna è finito tutto positivamente e la Cannavò è riuscita a mettere al mondo la bambina. Zenga ha poi scritto di essere molto fiero di Rosalinda e di quello che è riuscita a fare. “Vi sarò sempre accanto“, ha infine concluso lui, “3.8 kg di pura dolcezza già alla nascita“. Numerosi sono stati i commenti dei fan, che hanno tutti espresso la loro felicità in questo momento così speciale.