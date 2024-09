Che lauree ha Maria De Filippi: quel che nessuno sa della Regina Mediaset

Maria De Filippi, pilastro della televisione italiana, ha una carriera lunga e di successo. Prima di approdare in Tv in cosa si è laureata?

E’ un’icona del piccolo schermo, i suoi programmi macinano ascolti stratosferici, ha carisma, è riservata, è Maria De Filippi, o Queen Mary come amano chiamarla sui social, la vera Regina di Mediaset. Il debutto televisivo di Maria avviene nel 1992 con la conduzione del talk show “Amici“, un programma che da semplice piattaforma per adolescenti si trasformerà negli anni in uno dei talent show più seguiti in Italia.

Nel 1996 lancia “Uomini e Donne”, inizialmente un talk show su temi di coppia, poi trasformatosi in un dating show di successo. Basti pensare che grazie al programma, in tutti questi anni sono nati grandi amori, si sono create famiglie e molti dei partecipanti hanno creato carriere di successo nel mondo del cinema e dello spettacolo.

Nel 2000 arriva “C’è posta per te“, uno dei programmi più longevi e amati dal pubblico, seguito dalla creazione di “Italia’s Got Talent” e “Tu Si Que Vales“, altri format di enorme successo, che non hanno neanche bisogno di presentazione. Dove c’è Maria De Filippi la vittoria è assicurata. Eppure i suoi studi non hanno niente a che fare con le luci del palcoscenico. Il suo sogno era ben altro.

Gli studi di Maria De Filippi e l’approdo in TV

Nata a Milano il 5 dicembre 1961, Maria De Filippi è una delle figure più influenti della televisione italiana. Cresciuta a Pavia, ha frequentato il Liceo Classico Ugo Foscolo e successivamente si è laureata in giurisprudenza con il massimo dei voti. Nonostante il sogno iniziale di diventare magistrato, la sua carriera ha preso una piega decisamente diversa quando ha iniziato a lavorare per una società di consulenza nelle comunicazioni. È in questo contesto che ha conosciuto il suo futuro marito, Maurizio Costanzo, un incontro che segnerà profondamente il suo percorso personale e professionale.

Oltre alla conduzione, Maria De Filippi è anche una brillante produttrice: con la sua casa di produzione Fascino PGT, fondata con Costanzo, realizza molte delle trasmissioni che l’hanno resa celebre. Il suo talento nell’individuare nuovi volti e artisti è riconosciuto da tutti: grazie a “Amici“, ha lanciato le carriere di cantanti come Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Annalisa e Elodie. Solo per citarne alcune.

La sua vita privata è stata segnata da eventi rilevanti, come il matrimonio con Maurizio Costanzo e l’adozione del figlio Gabriele. Nel 1993, Maria e Costanzo furono vittime di un fallito attentato di Cosa Nostra, un evento che l’ha profondamente segnata. Nel 2023, ha subito la perdita del marito, lasciandola vedova dopo quasi trent’anni di matrimonio. Maria De Filippi rimane una figura di riferimento per la televisione italiana, con un successo che attraversa decenni, grazie al suo intuito creativo e alla sua dedizione al lavoro.