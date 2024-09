Giovanna Civitillo compleanno, arriva il regalo del marito Amadeus

Giovanna Civitillo ha spento 47 candeline e, per l’occasione, Amadeus le ha fatto un regalo davvero indimenticabile.

La moglie del famoso conduttore ha raggiunto la popolarità in tv proprio grazie al quiz game L’Eredità, che era all’epoca condotto da colui che sarebbe diventato suo marito e a cui partecipato in veste di valletta. I due si sono conosciuti proprio in quella occasione e, da allora, non si sono più separati. Hanno pronunciato il fatidico sì e hanno messo al mondo il figlio José, che è oggi anche lui molto amato sul mondo del web.

La bellissima Giovanna ha festeggiato il suo compleanno, e tutti i fan non hanno potuto fare a meno di notare lo splendido dono che le ha fatto suo marito.

Amadeus e il regalo per Giovanna Civitillo

La showgirl è sempre stata molto amata nel piccolo schermo: prima di conoscere Amadeus, era infatti una ballerina che decise di partecipare a L’Eredità e che diventò nota per la sua celebre “Scossa“. Poi gli sguardi tra lei e il presentatore si sono incrociati e da lì è cambiato tutto: i due si sono follemente innamorati e mai più separati, tanto che stanno insieme da più di 20 anni e sono genitori del giovanissimo José. Adesso Giovanna ha compiuto 47 anni e, a darne l’annuncio, è stato proprio il marito Amadeus che ha fatto un gesto tenerissimo nei suoi confronti.

L’ex volto Rai – che è appena passato sul canale Nove – ha infatti postato sui social una fotografia che lo ritrae insieme all’amore della sua vita. “Buon compleanno amore mio“, ha infatti scritto lui dopo essersi mostrato sorridente e felice accanto alla moglie. La Civitillo ha così ricondiviso il messaggio social mostrando a tutta Italia di essere legata a suo marito come il primo giorno. Numerosi sono inoltre stati i commenti giunti sui social da parte dei fan, che non hanno perso l’occasione per evidenziare il grande affetto che provano per la famiglia di Amadeus.

Il conduttore, Giovanna e il figlio José sono infatti stati al centro dell’attenzione ad ogni Festival di Sanremo che lui ha condotto. Mentre Amadeus era sul palco, gli altri due erano in prima figlia in platea, a dare tutto il loro supporto a colui che è diventato in poco tempo uno dei volti più amati del panorama televisivo e un vero punto di riferimento per il mondo dello spettacolo. Nel frattempo, cresce sempre di più l’attesa per i prossimi progetti lavorativi del conduttore.