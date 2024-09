Paolo Ciavarro e la confessione amara sul tumore della mamma: cosa succede ad Eleonora Giorgi

Paolo Ciavarro è tornato a parlare del tumore della madre e ha spiegato come sta, il figlio di Eleonora Giorgi è distrutto.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, la giovane coppia ha parlato del loro splendido matrimonio celebrato quest’estate ma anche delle condizioni di Eleonora Giorgi, che combatte da tempo contro un brutto male. Il figlio non è riuscito a trattenere le lacrime quando ha parlato della sua mamma.

Il giovane conduttore ha raccontato momenti vissuti al suo fianco che sono stati molto importanti e ha anche spiegato quali sono le condizioni attuali di Eleonora Giorgi. La stessa Silvia Toffanin, mentre ascoltava le parole del ragazzo, è apparsa piuttosto commossa.

Paolo Ciavarro parla della mattia di Eleonora Giorgi: come sta oggi

Paolo Ciavarro ha raccontato che il giorno prima delle nozze l’ha trascorso con la madre, la notte hanno dormito assieme come da tradizione e per lui è stato un momento bellissimo. Sono stati fino alle 2 di notte a chiacchiera e questa cosa gli ha fatto molto piacere. Dopo aver rivissuto le sue nozze, lui e Clizia hanno spiegato come sta oggi Eleonora Giorgi.

Hanno raccontato quanto apprendere della malattia sia stato difficile, ma come sia stata proprio Eleonora Giorgi a trasmettere loro energia e positività con la grande solarità che da sempre la contraddistingue. Il percorso di cure è molto duro, ha spiegato il figlio, ma lei ce la sta mettendo tutta e sta affrontando con coraggio questa battaglia.

“Lei non molla, il suo spirito è sempre positivo. Continua a darci una grande mano, fa la nonna (…)“, queste le parole di Paolo Ciavarro. Il ragazzo ha anche raccontato come paradossalmente questi mesi siano stati anche molto belli, perché la malattia ha riavvicinato molto lui e la madre. Non aveva mai trascorso tanto tempo con lei e di questo ne è grato.

Recentemente è stata proprio Clizia Incorvaia a condividere un’immagine di Eleonora Giorgi con il suo nipotino, lei porta il turbante segno degli effetti delle cure cui si sta sottoponendo. La nuora ha voluto farle una bellissima dedica, allegando al tenero scatto queste parole: “Solo NONNA ELE lo fa sorridere e solo Gabri riesce a far sorridere lei !!! Amo e sono grata per il vostro legame speciale !“. Il post ha ricevuto moltissimi like e commenti da parte di chi ha voluto augurare alla Giorgi una pronta guarigione.