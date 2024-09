15 cose che tutti abbiamo fatto ma che la Regina Elisabetta invece non ha mai nemmeno provato in tutta la sua vita

La Regina Elisabetta ha avuto una vita straordinaria ma anche carica di privazioni. Ci sono infatti gesti semplici e comuni per noi cittadini che lei non ha mai nemmeno potuto provare.

La vita di una monarca è avvolta da un alone di mistero e fascino, soprattutto quando si tratta di Elisabetta II, regina del Regno Unito per oltre sette decenni. La sua esistenza, scandita da protocolli reali e tradizioni secolari, si discosta notevolmente dalla quotidianità della maggior parte delle persone.

Ecco alcune delle attività più comuni che la Regina non ha mai sperimentato nella sua lunga vita.

L’educazione formale al di fuori delle mura del palazzo

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Elisabetta II non ha mai frequentato una scuola tradizionale.

La sua formazione è stata affidata a tutor privati che le hanno impartito lezioni nel confort del suo ambiente familiare. Questo metodo educativo non solo le ha permesso di studiare materie classiche ma anche di approfondire argomenti specifici come le leggi costituzionali e la storia, fondamentali per il suo futuro ruolo di monarca.

L’era dei selfie le è completamente estranea

Nell’epoca dominata dai social media e dall’autoritratto digitale, può sembrare strano pensare che la regina Elisabetta II non abbia mai partecipato a questa tendenza globale.

I rigidi protocolli reali vedono con sospetto queste pratiche moderne, preservando così l’immagine della sovrana da situazioni potenzialmente imbarazzanti o poco dignitose.

Mai un passo con scarpe nuove

Una curiosità che sorprende molti: la regina non ha mai indossato scarpe nuove. Per evitare il disagio e mantenere sempre un’apparenza impeccabile, si affidava a un assistente che “ammorbidiva” i suoi calzari camminandoci prima dell’utilizzo ufficiale. Questa pratica assicura comfort senza sacrificare l’eleganza.

La spesa: un’attività fuori dal mondo reale

Frequentare supermercati o negozi alimentari è un concetto estraneo alla vita quotidiana della regina Elisabetta II. Sebbene ci sia stata una rara occasione in cui ha visitato un supermercato per impegni ufficiali, fare la spesa personalmente rimane al di fuori delle sue esperienze dirette.

Prendere la patente: privilegio reale

Elisabetta II ama guidare ed è spesso vista al volante della sua Range Rover preferita nelle tenute reali. Tuttavia, essa rappresenta l’unica persona nel Regno Unito esentata dall’avere una patente di guida o una targa identificativa sulle sue auto – un privilegio dovuto alla sua posizione sovrana.

Una carriera diversa dal servizio reale? Impensabile

Nonostante abbia prestato servizio come autista e meccanico durante i tempi difficili della Seconda Guerra Mondiale, Elisabetta II non ha mai avuto un lavoro nel senso convenzionale del termine dopo essere diventata regina.

Il suo impegno nei doveri reali occupa tutte le sue giornate ma trova tempo anche per dedicarsi ai suoi amati hobby come l’equitazione e il tempo trascorso con i suoi cani.

Social media: territorio inesplorato per Sua Maestà

In linea con il mantenimento di una certa distanza dalla modernità digitale invasiva dei nostri giorni,la regina Elisabetta II non possedeva account personali sui social media. Sebbene gli eventi principali della famiglia reale siano documentati attraverso profili ufficiali gestiti dai loro staff comunicativI su piattaforme come Twitter e Instagram.

Qualche curiosità extra

Continuando questo viaggio attraverso gli aspetti meno notti ma incredibilmente affascinanti della vita quotidiana della sovrana britannica più longeva nella storia del paese scopriamo altre peculiarità quali: il suo approccio alle elezioni politiche dove sceglie consapevolmente la neutralità astenendosi dal voto; viaggi internazionali senza passaporto grazie allo status speciale conferitole; tradizioni natalizie famigliari particolari come l’apertura dei doni alla vigilia anziché il giorno stesso; precauzioni mediche estreme durante viaggi in paesi ad alto rischio sanitario portando sempre con sé sacchetti contenenti gruppi sanguigni compatibili; celebrazioni duplicate del proprio compleanno adattandosi alle condizioni meteorologiche favorevoli giugno anziché aprile; ed infine uno stile di vita attivo favorito dall’amore verso animali domestici piuttosto che l’utilizzo convenzionale delle palestre.

Queste curiosità offrono un insight raro ed esclusivo sulla vita personale della Regina ElisabettaII evidenziando quanto sia diversala routine quotidiana rispetto alla maggior parte delle persone pur mantenendo impegni istituzionali ed obblighi famigliari con dedizione incrollabile.