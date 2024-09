MTV Video Music Awards, tra i vincitori dell’edizione 2024 spicca Taylor Swift

Taylor Swift ha scalato la classifica anche degli MTV Video Music Awards con sette vittorie e dodici candidature

In oltre 40 anni si storia degli MTV Video Music Awards nessun altro ha mai vinto tanti premi quanto la regina del pop Taylor Swift, che ieri sera ha superato anche il record di Beyoncé vincendo ben sette categorie. Ma premi e vittorie non sono certo una novità per la cantante che nell’ultimo anno è riuscita a diventare una delle persone più influenti nel mondo solo grazie alla sua musica e al suo talento innegabile.

Gli MTV Video Music Awards nascono per premiare i migliori videoclip musicali e le migliori canzoni uscite negli ultimi 12 mesi e possiamo dire senza ombra di dubbio che Taylor Swift abbia snocciolato un successo dopo l’altro nell’arco dell’ultimo anno.

Solo ieri sera, sul palco di MTV, Taylor si è aggiudicata sette trofei grazie a Fortnight, un brano realizzato in featuring con Post Malone, parte dell’album The Tortured Poeta Department uscito proprio quest’anno.

La canzone ha fatto in modo che Taylor si aggiudicasse ben sette riconoscimenti, tutti consegnati all’artista per questo duetto ben più che fortunato:

Video dell’anno Miglior collaborazione Miglior POP Miglior Regia Miglior Montaggio Canzone dell’estate

Il settimo premio, quello di artista dell’anno invece è solo merito suo e dei milioni di fan in tutto il mondo che l’hanno sempre sostenuta in qualsiasi nuova sfida musicale decidesse di intraprendere.

Il discorso di ringraziamento di Taylor Swift

In quel momento, felice e contenta sul palco insieme a Post Malone, Taylor ha deciso di ringraziare non solo il suo pubblico, ma anche il suo ragazzo Travis Kelce che sembrerebbe il fan numero uno della cantante e che avrebbe addirittura partecipato nel rendere il video di Fortnight così memorabile.

Ecco le parole di Taylor Swift agli MTV Video Music Awards 2024:

Il fatto è che questo video sembra molto triste quando lo guardi, ma in realtà è stato il video più divertente da realizzare. Qualcosa che ricorderò sempre è quando finivo una ripresa e dicevo “taglia“, e avevamo finito con quella ripresa, sentivo sempre qualcuno esultare e fare tipo “WOOO” dal fondo dello studio dove stavamo registrando. E quella persone era il mio fidanzato Travis. Tutto quello che quest’uomo tocca si trasforma in felicità, divertimento e magia. Quindi voglio ringraziarlo per aver aggiunto questo alle nostre riprese perché lo ricorderò per sempre.

Ma poi è arrivato il momento di ringraziare i suoi fan, gli Swifties, che hanno fatto in modo che il fenomeno Taylor Swift assumesse delle proporzioni globali e raggiungesse dei numeri che hanno letteralmente fatto la storia dell’industria musicale:

Cerco sempre di trovare un modo per dire “grazie” a voi per aver reso la mia vitaquello che è, per aver reso l’Eras Tour quello che è diventato, per aver reso The Tortured Poets Department quello che è diventato. Questo è tutto voi ragazzi, per averlo fatto e per aver votato per questo premio.

View this post on Instagram A post shared by MTV (@mtv)

Un finale per responsabilizzare

Alla fine del suo emozionato discorso, Taylor ha voluto porre l’attenzione su un tema decisamente importante per il futuro prossimo degli Stati Uniti, ovvero sull’imminente votazione in America per l’elezione dl nuovo presidente, ovvero lo scontro titanico tra Donald Trump e Kamala Harris.

Nei giorni scorsi, dopo il confronto pubblico tra la Harris e Trump, Taylor Swift ha reso pubblica sui social la sua intenzione di votare Kamala Harris, un endorsement che potrebbe addirittura arrivare a spostare gli equilibri di questa votazione se pensate che la cantante su Instagram è seguita da oltre 280 milioni di persone.

Tuttavia, sul palco di MTV, Taylor non ha voluto fare discorsi politici, bensì ha preferito ricordare a tutti quanti l’importanza di votare. Insomma, ancora una volta la Swift si lascia andare a festeggiamenti e allegria ma tiene i piedi ben ancorati per terra e sa quali devono essere le priorità per le persone.

Nella sua carriera Taylor Swift ha vinto ben 30 premi Moonmen e in questa edizione degli MTV Video Music Awards si è aggiudicata ben 12 candidature e di queste ne ha vinte 7.

Non sappiamo quanto ancora riuscirà a raggiungere Taylor, anche perché non esistono più molti altri record che possa infrangere, ma speriamo che continui a regalarci successi come Fortnight e che continui a fare cantare e ballare milioni di fan in tutto il mondo.