La Rosa della Vendetta, Gulcemal fa una scoperta terribile prima delle nozze: tutte le anticipazioni delle prossime puntate

Cosa accadrà nelle prossime puntate della soap La Rosa della Vendetta? Ci aspettano incredibili colpi di scena: ecco cosa vedremo.

Le vicende de La Rosa della Vendetta si fanno sempre più intricate e appassionanti. Nelle prossime puntate, un colpo di scena sconvolgerà la vita di Gulcemal, il quale scoprirà di essere stato ingannato da Deva proprio nel giorno più importante della sua vita: il loro matrimonio.

Questa rivelazione arriverà inaspettatamente e cambierà per sempre il corso degli eventi, rendendo la soap opera turca ancora più avvincente.

La Rosa della Vendetta: cosa accadrà nelle prossime puntate

Nonostante un grave problema di salute che l’ha vista lottare tra la vita e la morte, Zafer non perde il suo spirito vendicativo. Dopo essersi ripresa dall’infarto grazie all’intervento tempestivo del figlio che ha assicurato le cure dei migliori specialisti, decide di non lasciare nulla al caso per rovinare la felicità di Gulcemal. La sua determinazione a distruggere ogni speranza di gioia nella vita del figlio dimostra quanto possano essere profonde le ferite e gli astii in questa intricata trama.

Il giorno tanto atteso delle nozze tra Gulcemal e Deva si trasforma in un incubo quando una chiamata improvvisa costringe lo sposo a correre in ospedale da Zafer. Lasciando Deva sull’altare senza spiegazioni, Gulcemal si precipita preoccupato dalla madre solo per scoprire che quello era solo un pretesto per rivelargli una verità nascosta: la relazione passata tra Deva e Mert. Arrivato in ospedale, Gulcemal viene messo davanti a una realtà che non avrebbe mai immaginato. Zafer gli rivela con freddezza i dettagli dell’amore segreto tra Deva e Mert, lasciandolo completamente sbigottito.

Mentre i fan attendono con ansia i nuovi episodi della seconda stagione de La Rosa della Vendetta, è interessante notare come questa soap opera turca abbia saputo catturare l’attenzione del pubblico italiano. Con una media complessiva superiore ai 2,3 milioni di spettatori e picchi del 18% durante la messa in onda dell’episodio del 15 settembre, ha dimostrato di poter competere anche con le produzioni nazionali più seguite come Sempre al tuo fianco su Rai 1.