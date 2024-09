Da J-Ax a Tony Effe, le diatribe più accese nelle quali è stato coinvolto Fedez

Nel corso degli anni il rapper di Rozzano ha litigato con vari ex amici e collaboratori, talvolta arrivando finendo persino in tribunale

Se c’è una costante nella carriera di Fedez, è senz’altro la sua tendenza a ritrovarsi a litigare con persone con le quali in precedenza aveva condiviso un rapporto di amicizia o quantomeno una pacifica collaborazione lavorativa. La lite più recente (e ancora in corso mentre scriviamo) è quella con l’ex membro della Dark Polo Gang Tony Effe, che di recente ha postato sul suo profilo Instagram il testo di una nuova canzone, scritta per il quinto episodio della nuova stagione di Red Bull 64 e contenente una strofa riguardante proprio il rapper di Rozzano.

La strofa incriminata

Ho-ho sc****o la tua b***c, dopo l’ho passata a Sfera

Dopo Boro, dopo Shiva, gira, gira, gira, gira Se metto il tuo nome, esce la mia foto su Wikipedia Sei una brutta imitazione, brutta copia, sei un’offesa Adesso trova qualcuno che ti difende Resterai per tutta la vita un emergente Tuo padre è andato a comprare le sigarette Mamma, da grande voglio fare Tony Effe Il problema sono io, porto la sicurezza perché mi agito

Sono mezzo psicopatico, solo loro mi calmano (Okay, seh) Con una pizza ti faccio tornare liscio Sei brutto in c**o anche se mi hai copiato i ricci Ti-ti sc***o come Diddy Hai scelto male i tuoi nemici (I tuoi nemici), seh

Sei solo un altro dei miei figli

Devi stare attento a quello che dici (Sosa)

Go, go, la Chiara dice che mi adora

Non ti ho lasciato la strofa Hai chiesto alla mia brutta copia, okay Ti comporti da t***a La tua bevanda sa di piscio L’ho bevuta e mi fa schifo Guarda me, sono bellissimo (Seh) Fai beneficenza, ma rimani un viscido

Perché Tony Effe e Fedez hanno litigato?

Le ragioni del dissing non sono troppo chiare, soprattutto perché fino a qualche tempo fa Tony Effe e Fedez sembravano amici. Secondo alcune voci di corridoio, a far incrinare il rapporto tra i due potrebbe essere stati alcuni apprezzamenti che il rapper di Rozzano avrebbe rivolto a Taylor Mega, la ex di Tony Effe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

C’è anche chi dice che l’ex membro della Dark Polo Gang potrebbe aver attirato le attenzioni di Chiara Ferragni.

Quando Fedez litigò con J-Ax

Tra i litigi storici di Fedez vale la pena menzionare quello con J-Ax, nato a causa di alcune incomprensioni legate alla società che avevano fondato assieme, la Newtopia, e un presunto tradimento da parte del membro degli Articolo 31, passato sotto il management di un ex collaboratore di Newtopia assieme a Fabio Rovazzi (altra persona con la quale Fedez ha litigato).

“Prima del concerto a San Siro chiesi a J-Ax se lui sapesse qualcosa su quella storia di questa nuova società. Lui mi disse di non sapere niente. Il concerto fu un momento bellissimo, un sogno grandissimo. Il giorno dopo, siccome Alessandro non aveva ancora visto mio figlio, lo invitai. Poi mi arrivò una sua chiamata in cui mi disse: ‘Di quella storia so tutto. Ti avevo detto di non sapere niente perché ero consapevole che altrimenti non saresti mai salito sul palco con me’. Non mi ha dato la possibilità di scegliere se fare quel concerto con lui, il concerto più importante della mia vita. Se avessi immaginato, non sarei salito sul palco”, aveva spiegato Fedez a Peter Gomez nel format La Confessione.

Fedez e J-Ax si sono riappacificati nel 2022, quando al rapper di Rozzano è stato diagnosticato un tumore la pancreas. Parlando di quanto avvenuto in una puntata di Belve, programma condotto da Francesca Fagnani, J-Ax ha dichiarato che Fedez è “timido ed estroverso, sa essere buonissimo e cattivissimo”. “Tutto quello che lui fa di bene, lo fa perché gli viene dal cuore. Ha altre sue convinzioni, come quella di condividere la sua beneficenza, non solo quella, condivide tutto”, ha aggiunto J-Ax.

Il litigio tra Fedez e Luis Sal

Un altro litigio di Fedez impossibile da dimenticare è quello con Luis Sal. Per parecchio tempo i due hanno condotto assieme il podcast Muschio Selvaggio con successo, ma all’inizio del 2023 le cose hanno iniziato a farsi strane, con lo YouTuber assente dalle puntate e Fedez apparentemente poco interessato a spiegare le ragioni del suo allontanamento. Dopo aver ricevuto svariate richieste da parte dei fan, il rapper ha dedicato un video intero all’argomento, nel quale ha spiegato di aver chiuso i rapporti con Luis Sal perché quest’ultimo aveva deciso di non essere più coinvolto nel progetto, diventato, a suo parere, troppo incentrato su Fedez.

La risposta di Luis Sal è arrivata 24 ore dopo, con un video pubblicato a insaputa di Fedez sul canale di Muschio Selvaggio e pieno di frasi ironiche destinate a diventare virali. Lo YouTuber ha confermato di essersi allontanato dal progetto a causa della tendenza di Fedez a mettere il proprio ego davanti ai contenuti. “Quello non doveva essere un altro luogo in cui si parlava di lui. Glielo faccio notare da amico tante volte, in tanti modi. Glielo fanno notare i commentatori, dicendo che interrompeva sempre”, ha spiegato. Nello stesso video ha anche parlato della proposta di “liquidazione” ricevuta da Fedez, che gli avrebbe chiesto di partecipare a un’ultima puntata nella quale presentare le sue scuse per la lunga assenza seguendo un copione concordato. In un secondo momento Fedez l’avrebbe pagato (con l’obbligo di riservatezza) e avrebbe comprato il suo 50%, diventando di fatto l’unico proprietario di Muschio Selvaggio.

Il botta e risposta tra i due ex amici è andato avanti parecchio ed è persino finito in tribunale, dove Luis Sal è riuscito a ottenere il 100% delle quote dello show, che ora sta portando avanti assieme al fratello Martin.

Potrebbe interessarti anche questo articolo: Dissing Fedez-Tony Effe, dalle stories alle strofe pungenti