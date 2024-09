Il Paradiso delle Signore 9 ci siamo, la puntata più attesa: Vittorio torna e accade l’impensabile

A Il Paradiso delle Signore 9 torna Vittorio Conti: sarà un momento importantissimo per la trama, ecco perché.

La nona stagione della soap cult di Viale Mazzini, Il Paradiso delle Signore, si è aperta con un clamoroso colpo di scena: Vittorio Conti, sin dalle prime puntate grande protagonista delle trame della serie, si è allontanato da Milano.

Nelle ultime puntate della scorsa stagione abbiamo assistito al ritorno della moglie di Vittorio, Marta Guarnieri, assente dai set per oltre un anno e mezzo. Chi si aspetta un calo della qualità della soap – e forse anche dello share – a causa dell’addio di Vittorio è rimasto deluso. La soap continua ad andare a gonfie vele.

Il ritorno di Vittorio Conti

L’addio di Vittorio è nato dalla scelta dell’attore Alessandro Tersigni di voler prendersi una pausa dopo 8 anni sul set: non un addio definitivo – a quanto sembrerebbe – anche se permangono dubbi attualmente sulla possibilità di continuare con il decimo capitolo della soap. Ad ogni modo, nella puntata in onda su Rai Uno giovedì 3 ottobre, il pubblico assisterà al ritorno sullo schermo di Vittorio. Premessa: non sarà un ritorno definitivo ma un’apparizione che sarà importantissima per la storyline della soap.

Vittorio tornerà a Milano, dunque, e si recherà per il grande magazzino per riabbracciare i suoi colleghi ed amici. Un ritorno però che non verrà visto di buon occhio da Tancredi, nemico giurato del Conti, che da mesi medita una vendetta nei suoi confronti. I due avranno un faccia a faccia durissimo, nel quale si parlerà anche di Matilde. Anche Marta resterà di stucco nel vedere il Conti di nuovo a Milano: i due non hanno mai del tutto affrontato quella dolorosa separazione. Ma perché Vittorio partirà di nuovo? Nelle trame della soap capiremo l’esigenza del Conti di allontanarsi dal grande magazzino per ritrovare la serenità di un tempo.

Nella stessa puntata assisteremo anche ad un altro grande colpo di scena: Salvatore deciderà di raccontare a Elvira tutta la verità su suo padre Giuseppe. Infine, Odile – figlia di Adelaide – fatica ad adattarsi alle regole dell’alta società e Marcello deciderà così di offrirle un lavoro: la decisione però si rivelerà presto un azzardo.