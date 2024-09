Un Posto al Sole spoiler, la paura dei fan per Roberto: il Ferri finisce in ospedale

Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Roberto Ferri finirà in ospedale, ma come mai? Ci sarà un incredibile colpo di scena.

La nuova stagione di Un Posto al Sole, soap cult del panorama televisivo italiano in onda tutti i giorni in access prime time su Rai Tre, si annuncia ricca di incredibili colpi di scena.

Stando alle anticipazioni, che giungono sino alla prima settimana di ottobre, ci sono diverse novità sul fronte Roberto Ferri – Marina Giordano. In particolare, l’imprenditore, vivrà un momento molto difficile.

Un Posto al Sole anticipazioni: Roberto finisce in ospedale

Come accennato, ci saranno diversi colpi di scena: Roberto Ferri sarà vittima di una feroce aggressione e l’imprenditore finirà in ospedale. Un episodio, l’ennesimo, che getta un’inquietante ombra sugli affari del Ferri. Marina Giordano finirà nel mirino di molti, accusata di essere la responsabile dei fatti, ma la manager incasserà il sostegno di Filippo e Serena, che crederanno nella sua innocenza. Intanto, le indagini, si stringeranno intorno a Lara Martinelli. Quest’ultima sarà protagonista di un duro faccia a faccia con Marina: la lite verrà ripresa da un cellulare e postata online.

Nel frattempo, Renato non riuscirà ad accettare di la situazione del nipote Jimmy e deciderà di intervenire. Lo stesso Renato si avvicinerà sempre di più a Mina. Intanto, Giulia proporrà a Luca di aiutarlo presso il suo Centro per l’Ascolto. Il medico, poche puntate fa, ha reso pubblica la sua malattia e in seguito si è dimesso.