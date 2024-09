Uomini e Donne il dubbio di Maria, la padrona di casa ha un dubbio: “Sospetti su Francesca”

Cosa sta succedendo nel parterre di Uomini e Donne? La padrona di casa Maria De Filippi ha un dubbio sulla tronista Francesca.

Queste prime puntate del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, non sembrano aver (ancora) scaldato il cuore dei fan. Siamo assistendo ai primi appuntamenti dello show, certo, eppure i nuovi tronisti non sembrano far sognare il grande pubblico come nel passato.

A sedersi sul trono, per questo inizio stagione, ci sono l’ex corteggiatore di Manuela Carriero, Michele Longobardi e Francesca Sorrentino, ex star di Temptation Island, dove ha partecipato con l’allora compagno Manuel Maura. Proprio sulla neo tronista sono sorti diversi dubbi sia dentro che fuori al parterre.

I dubbi su Francesca Sorrentino a Uomini e Donne

Francesca Sorrentino, come accennato, ha conquistato il grande pubblico durante la sua partecipazione alla scorsa edizione di Temptation Island. Un’esperienza televisiva intensa, culminata con la rottura con l’allora compagno Manuel, una ferita ancora troppo profonda – secondo una parte dei fan del programma – che potrebbe seriamente influenzare il percorso della neo tronista a Uomini e Donne. Sarà così?

Secondo le ultime indiscrezioni, la stessa Maria De Filippi avrebbe più di un dubbio proprio su Francesca. Questo, bene ribadirlo, non intacca la scelta fatta dalla redazione, bensì gli autori – e la stessa padrona di casa – sarebbero dell’opinione di concedere un po’ più di tempo alla neo tronista. Francesca, intanto, come sappiamo dalle registrazioni già svoltesi, ha lasciato ad un certo punto il parterre a causa – a quanto pare – della troppa pressione. Nell’ultima registrazione, in esterna, ha portato tutti i suoi corteggiatori ed ha letto pubblicamente una lettera in cui ha spiegato i suoi timori e le sue ansie rispetto ad un evento televisivo così importante.