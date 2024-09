U&D Mario bocciato dai fan del programma, il gesto in studio non piace a nessuno: “Pessimo”

Mario Cusitore ha già scatenato i telespettatori, la cosa che ha fatto nel corso della prima puntata ha fatto infuriare.

Mario Cusitore è stato presente nella prima puntata di Uomini e Donne, quella andata in onda lunedì 23 settembre. L’ex corteggiatore di Ida Platano, però, ha compiuto un gesto che ha fatto infuriare non poco il pubblico ed è già stato subito bocciato.

Abbiamo visto la sua lite con Armando Incarnato, grande amico di Ida Platano e poi quello che ha fatto dopo, proprio non è piaciuto. Lo speaker radiofonico ha scatenato gli utenti in rete che si sono scagliati contro di lui.

Mario Cusitore bocciato subito dai fan del programma

Quando Mario Cusitore ha partecipato alla prima puntata di Uomini e Donne, dove ha avuto prima un confronto acceso con Armando Incarnato e poi con Cristina Tenuta, la dama che ha sempre dimostrato interesse nei suoi confronti.

Proprio dopo che ha finito di parlare con la bella dama, Gianni Sperti gli ha domandato perché non rimanesse nel programma: “(…) Sei single e da qui ti teniamo d’occhio“, ha detto l’opinionista. L’ex ballerino è tornato più volte sull’argomento, ripetendo insistentemente la stessa domanda a Cusitore, che però poco dopo si è alzato ha salutato Maria e il resto del pubblico è andato via.

Mentre stava per lasciare lo studio è intervenuta Tina Cipollari, la cui antipatia nei confronti dello speaker radiofonico è nota, e ha detto: “Se non rimane è perché ha qualche intrigo fuori“. Anche in questo caso Mario non ha risposto ed è andato via. Ebbene il suo silenzio ha scatenato i telespettatori che hanno trovato il suo comportamento “pessimo”. In tanti hanno detto che il suo addio è stato poco credibile, ancor di più perché dalle anticipazioni di Uomini e Donne – rese note da Lorenzo Pugnaloni – già si sa che l’ex corteggiatore di Ida tornerà nel programma e siederà tra i cavalieri.

Dunque per tanti la scena della prima puntata sarebbe stata un vero “teatrino”. A quanto pare Mario si è già conquistato una serie di antipatie sul web ancor prima di iniziare il suo percorso come cavaliere. A fare il tifo per lui, invece, c’è Ernesto Russo che ha anche detto come Maria De Filippi dovrebbe proporgli il trono perché per lui scenderanno moltissime donne. L’ex cavaliere è molto contento per questa nuova avventura del suo amico, che stima moltissimo.