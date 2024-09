Kate ritorna ai suoi impegni e fa infuriare Meghan: “Quel gesto, c’entra anche Lady D”

Rispunta un nuovo “duello” tra le due cognate più famose al mondo. Questa volta Kate l’ha fatta grossa a Meghan

La malattia ha messo in disparte per un certo periodo di tempo le speculazioni sul non rapporto che la principessa del Galles ha con la cognata Meghan Markel, la quale, com’è noto ha ampiamente raccontato gli attriti riscontrati con la moglie del futuro re, nel momento in cui è entrata ufficialmente nella Royal Family.

Tuttavia Kate pare stia ritornando a brillare, visto che dopo aver annunciato la fine della chemioterapia preventiva, ha già fatto la sua prima uscita pubblica presso la chiesa di Crathie Kirk a Balmoral. Quindi se si rimette tutto in moto, perchè non rivedere la situazione che corre tra le due donne?

In realtà c’è stato un gesto da parte di Kate che avrebbe fatto ritornare in auge l’argomento. E peccato che ciò è avvenuto proprio in un periodo in cui, si dice, Kate e Meghan stavano tentando di ricucire i rapporti.

La mossa di Kate Middleton contro Meghan Markle

E’ accaduto tutto nel giorno del quarantesimo compleanno del principe Harry. Il mondo che segue i rapporti turbolenti tra Spare e il resto dei suoi cari blasonati, è rimasto piacevolmente sorpreso quando sul profilo social dei reali sono apparsi gli auguri. Un gesto che è stato visto da molti come un segnale di riconciliazione tra i Sussex e la famiglia reale, anche se i più attenti sono andati oltre.

Il fatto che la Royal Family abbia fatto pubblicamente gli auguri a Harry è sicuramente un grande passo avanti e non può passare inosservato. Tuttavia è anche vero che la foto allegata alla didascalia mostra un Harry sorridente certo, ma totalmente da solo. Questo particolare ha sollevato diversi interrogativi e avrebbe fatto infuriare l’ex attrice americana.

Secondo quanto riportato da fonti vicine ai Sussex, Meghan avrebbe percepito l’esclusione dalla foto come un chiaro segnale. “Meghan è felice per Harry, ma non si può dire lo stesso di come si sente riguardo a questo gesto. È come se fossero disposti a perdonare lui, ma non lei“, ha rivelato un insider alla rivista Heat, che ha sottolineato che scegliere una foto senza Meghan sembra una mossa strategica, quasi un affronto. “Questo ha riacceso in lei la sensazione di non essere mai stata accettata all’interno della famiglia reale.”

Per questo motivo le tensione tra le cognate sono tornate in auge con Meghan che, sempre secondo la gola profonda, si sentirebbe sempre più isolata e al centro di un’azione che vorrebbe minare il suo rapporto coniugale. “L’ironia è che queste situazioni, paradossalmente, li stanno avvicinando sempre di più”, ha continuato la fonte. “Harry è profondamente ferito dal mancato rispetto mostrato verso sua moglie, e ciò non fa che ricordargli le stesse problematiche che l’hanno spinto ad allontanarsi dalla vita reale.”

Come se non bastasse è stato svelato un altro dispiacere che attanaglierebbe Lady Sussex, ossia quello che deriva dalle accuse che la vedono “copiare” la sua defunta suocere, Lady Diana. “È una grande responsabilità essere sposata con il figlio di Diana”, ha aggiunto sempre la fonte. “Mentre il pubblico continua ad amare Lady D, Meghan si trova spesso vittima di critiche ingiuste. Viene accusata di voler emulare Diana, quando in realtà il suo intento è solo quello di onorarne la memoria.”