Francesco Paolantoni e la storia d’amore con l’attrice famosissima: “Insieme per anni”

Francesco Paolantoni è stato per anni legato sentimentalmente a una famosa attrice. Ecco chi è la sua ex compagna.

Il famoso showman è tra i volti più iconici della televisione italiana che ha saputo, passo dopo passo, farsi spazio nel mondo dello spettacolo. L’artista ha infatti rappresentato sin da subito un vero e proprio punto di riferimento, e oggi ha alle spalle diverse esperienze televisive e teatrali. In questo anno è entrato nel cast di Ballando con le Stelle, il famoso talent show Rai di Milly Carlucci.

Nota è inoltre diventata la sua vita sentimentale, dato che è stato legato in passato a una donna molto famosa nel mondo del cinema.

Chi è l’ex compagna di Francesco Paolantoni: famosissima

Paolantoni è sempre stato molto amato dal grande pubblico italiano, ma non tutti sanno i dettagli sulla sua vita privata. In passato è infatti stato legato sentimentalmente a una donna che ha rubato profondamente il suo cuore ma da cui è si ben presto separato. Lei si chiama Paola Cannatello ed è appunto stata la compagna del comico, tanto che la loro è stata una storia d’amore molto intensa. Attrice e autrice televisiva, ha conseguito il diploma di maturità classica e ha poi studiato Matematica presso l’Università di Napoli, interrompendo poi questo percorso per via dei suoi primi studi di recitazione.

La Cannatello è infatti un’attrice molto affermata che, negli anni, si è dedicata sia al teatro che alla televisione. Tra i suoi tanti lavori spiccano ad esempio Il matrimonio di Figaro e La gente vuole ridere. Tra il 1994 e il 1995 ha anche partecipato al programma radiofonico A tutti coloro, che conduceva insieme a Paolantoni e Stefano Sarcinelli. Dopodiché, l’ex dello showman ha firmato diversi programmi molto noti come Mai dire gol, Quelli che il calcio e Fiorella, diventando in seguito anche co-sceneggiatrice di Fascisti su Marte, il film di e con Corrado Guzzanti.

Lei e Paolantoni hanno insomma avuto una relazione che è durata per ben 20 anni ma che è terminata improvvisamente. I motivi del loro addio non sono infatti mai stati resi noti, ma si sa che oggi entrambi sono in ottimi rapporti. Al momento non si hanno altre informazioni sulla sua vita sentimentale, dato che l’attrice è sempre stata molto riservata e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori, tanto che non sono mai stati rivelati ulteriori dettagli su di lei.