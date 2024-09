Kate convince William, perché la pace con Harry per lei è così importante: “C’è un piano preciso”

Ci sarebbe un piano preciso dietro la presunta decisione di Kate Middleton di convincere William a fare pace con suo fratello Harry

I fratelli e principi William e Harry del Regno Unito sono cresciuti sotto le luci dei riflettori, amati fin da subito dai sudditi inglesi, ancora di più dopo la morte della loro mamma, Lady Diana, sopraggiunta tragicamente a Parigi il 31 agosto 1997.

Da quel momento William e Harry sono stati al centro di un’attenzione ancora più forte, visti come due orfani nobili sensibili, diversi l’uno dall’atro, ma sicuramente uniti. Le cose dopo il matrimonio di Harry con Meghan Markle sono decisamente cambiate.

William e Harry hanno litigato, il loro rapporto si è incrinato, si sono separati fino al punto da non rivolgersi più la parola, con Harry che addirittura è emigrato negli USA dove vive con la famiglia che si è creato. Una situazione che ha scosso l’Inghilterra e tutti i loro fan. Le cose però adesso forse stanno cambiando. E ci sarebbe lo zampino di Kate Middleton.

William e Harry protagonisti di un’Operazione Pace

Kate Middleton, colpita da un tumore alla fine del 2023, sta vedendo la luce in fondo al tunnel. Giorni fa ha annunciato la fine della chemioterapia preventiva e ha già fatto la sua uscita pubblica a Balmoral. La Royal Family sta uscendo da un periodo buio ma ci sono ancora tante cose da sistemare.

E’ notizia di queste ultime ora l’importante tentativo di riavvicinamento orchestrato dalla principessa del Galles, tra i due fratelli Windsor. Fonti vicine alla famiglia reale raccontano che Kate sta cercando di convincere suo marito William, futuro re, a riconsiderare il suo atteggiamento nei confronti del fratello, il quale in questi ultimi tempi ha dato segni di nostalgia e desiderio di riavere contatti con i suoi cari.

Una giornalista della BBC, che da anni segue da vicino le dinamiche reali, ha dichiarato: “Anche se le tensioni sono ancora alte e una vera riconciliazione sembra lontana, il fatto che William e Catherine abbiano approvato un messaggio di auguri per il quarantesimo compleanno di Harry sui social media rappresenta un gesto significativo e inaspettato.” Questa mossa ha fatto scalpore nei media, mostrando la volontà di andare oltre il passato e provare a costruire nuovi ponti.

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, William e Kate sembrano intenzionati a riallacciare i rapporti con Harry e Meghan Markle, una scelta che molti ritengono influenzata dalla recente esperienza di Kate con la malattia. Questa difficile sfida avrebbe fatto sorgere nella principessa una riflessione profonda sul valore delle relazioni familiari e desidera che suo marito lasci alle spalle i vecchi rancori per guardare al futuro con maggiore apertura.

Un segnale di questo primo passo è sotto gli occhi di tutti: gli auguri pubblicati in occasione del compleanno di Harry sui profili social ufficiali. Ora, l’attenzione è puntata sui prossimi eventi che potrebbero far luce sul possibile esito di questa “operazione pace“. Harry, infatti, sarà a Londra per un evento benefico organizzato da WellChild, e il 30 settembre parteciperà a una serata di gala. Non è escluso che il duca di Sussex decida di prolungare la sua permanenza nel Regno Unito, aprendo così la strada a un potenziale incontro con il padre, re Carlo III, e con lo stesso William.