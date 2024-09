Il Paradiso delle Signore 9, inaspettata alleanza tra Umberto e Odile: la preoccupazione di Adelaide

Ancora risvolti inaspettati a Il Paradiso delle Signore, vedremo unioni del tutto inaspettate che spiazzeranno non poco i telespettatori.

Il Paradiso delle Signore 9 è iniziato “con il botto”, da quando l’amatissima serie di Rai1 è ripartita, i telespettatori hanno assistito a tantissimi colpi di scena. Secondo le anticipazioni, adesso vedremo un’alleanza inaspettata tra Odile e Umberto, un’unione che potrebbe far storcere non poco il naso ad Adelaide.

Ma nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore assisteremo anche a un ritorno a sorpresa che riempirà di gioia i fan de Il Paradiso delle Signore e un po’ meno uno dei personaggi della serie. Le anticipazioni sono davvero “succulente”.

Cosa accadrà tra Umberto e Odile a Il Paradiso delle Signore: le prossime puntate

Odile ha deciso di stabilirsi a Milano a casa della madre Adelaide ed è intenzionata a trovare un lavoro stabile, senza ricevere il suo aiuto. A tenderle una mano sarà proprio Umberto che le offrirà un impiego nella Galleria Milano Moda, dove potrebbe stare a contatto con la cugina, Marta Guarnieri.

Contestualmente, però, ci sarà Marcello che proverà a invitare Odile a lavorare a Il Paradiso delle Signore e la ragazza dovrà quindi compiere una scelta importante. Ma alla fine deciderà di accettare la proposta di Umberto Guarnieri, lasciando senza parole Adelaide, che è comune comproprietaria del magazzino milanese. Questo potrebbe creare dinamiche interessanti tra madre e figlia e non pochi asti.

Intanto tornerà a Milano Vittorio Conti, l’imprenditore arriverà dopo che era fuggito con Matilde in America per sfuggire alla denuncia di adulterio di Tancredi, ex marito della sua amata. Nelle sue giornate milanesi il proprietario del negozio incontrerà il suo acerrimo nemico e avrà con lui un duro scontro, quest’ultimo gli punterà contro una pistola che ha preso dagli oggetti del commendatore Guarnieri.

Su un altro versante – secondo quanto riportato dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore – vedremo Elvira che stufa del comportamento del padre con Salvatore alla fine deciderà di troncare la sua relazione con l’uomo. Abbiamo visto nelle puntate precedenti tutto il disappunto del padre della ragazza riguardo al rapporto della figlia con il giovane Salvo, ha fatto di tutto per tenerli lontani.

Poi ha spiegato ad Elvira perché non approva quest’unione, dicendo che essendo Salvatore un ragazzo del sud preferisce che non lo frequenti, il suo timore che fosse un cattivo ragazzo ha finito per creare una brutta frattura, che difficilmente sarà sanabile.