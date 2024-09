Amici tutto sulla nuova classe: figli vip, ballerini, cantanti e le nuove regole

Amici, resa nota la nuova classe: ballerini, cantanti, figli vip. Tutto sugli allievi, le scelte dei coach e le nuove regole del talent.

Attesa finita per i fan di Amici. Il talent di Maria de Filippi torna alla sua programmazione ordinaria della domenica pomeriggio e i vari daytime quotidiani. Dopo diversi rumors finalmente è ufficiale la composizione del nuova classe che, salvo eliminazioni in corso d’opera, arriverà al serale programmato per la prossima Primavera. I ragazzi che hanno superato le selezioni e si sono conquistati un banco nell’ambita scuola hanno convinto sia i coach di ballo che di canto, e sono determinati a cogliere ogni opportunità per mostrare il proprio talento.

Amici va in onda ormai da tantissimi anni, ha dato fama e popolarità a diversi artisti oggi volti consolidati. D’Alessandra Amoroso a Emma Marrone, ma anche Elodie, Annalisa, Irama, i The Kolors, questi sono solo alcuni dei cantanti che nell’ultime stagioni hanno conquistato le hit. Diversi anche i ballerini che grazie al talent hanno avuto la possibilità di danzare in compagnie di ballo prestigiose. Nell’ultime stagioni si sono distinti nella scuola di Amici anche alcuni figli d’arte, giovani artisti che si sono dovuti impegnare molto per dissociare il proprio nome da quello dei genitori famosi.

LDA si è rivelato un’artista diverso dal padre Gigi D’Alessio, così come Angelina Mango che dopo Amici ha vinto Sanremo, ha partecipato all’Eurovision e ora è prossima a conquistare la Spagna. Lo scorso anno Holden, figlio del compagno di Laura Pausini, si è rivelato un’artista competente e preparato. La neo classe di Amici avrà i suoi figli di: i coach hanno detto si ad un giovane artista, Ilan Muccino, figlio del noto regista Gabriele. Per il momento non è stata confermata la presenza D’Art, figlio di Raf.

Amici, com’è formata la nuova classe

La nuova classe di Amici è formata, almeno per il momento, da 8 allievi: 4 cantanti e 4 ballerini. Tutti hanno avuto l’approvazione dei coach. I ragazzi devono scegliere da chi farsi seguire durante la loro avventura nella scuola più ambita d’Italia. Alcuni dei cantanti sono molto popolari sui social, e hanno un vasto seguito di fans già formato: Zerbi ha scelto Diego Lazzari, mentre Luk3 deve decidere se avere come prof Anna Pettinelli o Lorella Cuccarini.

La Celentano e la neo coach Deborah Lettieri hanno detto si a tre ballerini a testa, mentre Emanuel Lo ha voluto nella scuola Sienna, una giovane ballerina australiana. Non è esclusa la possibilità che la classe possa subire delle integrazioni, e che nel corso dei prossimi mesi qualcosa possa cambiare.

Anche quest’anno Amici riuscirà ad appassionare il suo pubblico, ma soprattutto riuscirà a dare visibilità a giovani artisti emergenti che hanno sempre meno spazi, in tv e non solo, per esibirsi e mostrare il proprio talento.