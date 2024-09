Enrico Mentana e Francesca Fagnani perché non sono arrivate le nozze, la giornalista rompe il silenzio: tutta la verità

Enrico Mentana e Francesca Fagnani non si sono ancora sposati. Per quale motivo? La giornalista finalmente rompe il silenzio.

Una delle coppie più riservate della TV sono Enrico Mentana e Francesca Fagnani, ma ciò non significa che il gossip non ami parlare di loro. Soprattutto per un dettaglio che in questi giorni sta facendo molto chiacchierare.

I due si sono incontrati grazie ad amici comuni e vivono la loro storia d’amore da molti anni. La conduttrice di Belve, come ha rivelato a Oggi, e il celebre giornalista di La 7 si sono innamorati come si innamorano tutti ma non c’è stato nessun colpo di fulmine, anzi, Mentana ha dovuto corteggiarla a lungo prima di conquistare il suo cuore.

La loro storia d’amore si è consolidata nel tempo, rendendoli inseparabili e va avanti senza intoppi: sono molto uniti insieme ai loro amati cani, ma per adesso i fiori d’arancio non s’intravedono neanche con il cannocchiale. E’ stata proprio la Fagnani a Domenica in a dichiarare che il matrimonio non è nei loro progetti.

Nessun matrimonio in vista tra Francesca Fagnani ed Enrico Mentana

Francesca Fagnani ha raggiunto il successo grazie alle sue domande pungenti a Belve, programma che l’ha consacrata come “la regina delle interviste politicamente scorrette”. Con il format è riuscita a ritagliarsi un posto speciale nel cuore dei telespettatori che amano il suo modo di fare giornalismo diretto, scherzoso, ma sempre mettendo al primo posto il rispetto per chi le sta davanti.

La giornalista è particolarmente orgogliosa di questo successo perchè lo ritiene particolare per il modo che ha il programma di raccontare la realtà. Sono tanti i personaggi famosi che hanno partecipato: da Fedez a Fabrizio Corona, da Stefano de Martino a tantissimi altri. La forza dello show risiede proprio nella sua capacità di creare ritratti unici, in cui i protagonisti rivelano sfumature di sé che raramente emergono altrove.

Nonostante sia lei stessa a scavare nella vita privata degli altri, Francesca non ama tanto parlare della sua, anche se recentemente la sua relazione con Enrico Mentana è stata al centro dell’attenzione dei più curiosi. Anche se il loro legame è forte e duraturo la coppia non ha ancora celebrato il matrimonio. Per quale motivo?

Sempre a Oggi la giornalista ha risposto in modo schietto, spiegando che la decisione di non convolare a nozze non è frutto di una crisi o di una mancanza di sentimento, ma di una scelta consapevole e condivisa. La coppia, infatti, preferisce mantenere la propria relazione su un piano privato, lontano dai vincoli e dalle aspettative che spesso accompagnano il matrimonio. “Non è una questione di non voler bene o di mancanza di impegno,” ha dichiarato la giornalista, “ma semplicemente una scelta di vita. Stiamo bene così.“