Gf, lite tra Shaila Gatta e Lorenzo: accade di tutto in diretta, la reazione di Alfonso Signorini

Scintille tra Shaila e Lorenzo al Grande Fratello in diretta, è dovuto intervenire Signorini per gestire la situazione.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello non sono mancate le discussioni, nello specifico una è stata piuttosto intensa ed è quella avvenuta tra Shaila Gatta e Lorenzo. Tutto è accaduto dopo che Alfonso Signorini ha chiesto un confronto a Javier e Shaila rispetto a quanto è accaduto in questa settimana.

E’ noto che tra Lorenzo e Shaila ci sia qualcosa, ma l’arrivo di Helena ha cambiato le carte e adesso il ragazzo si è avvicinato anche alla bella brasiliana. Intanto la Gatta, a sua volta, ha iniziato una conoscenza più approfondita con Javier. Così Signorini ha voluto che questi ultimi due potessero parlare di cosa sta accadendo tra di loro.

Grande Fratello, cosa è accaduto tra Shaila e Lorenzo

Ha chiamato Shaila e Javier in confessionale e ha parlato con loro, al conduttore la ragazza ha detto di sapere di essere troppo esuberante e di mettere in soggezione chi le è davanti, riferendosi probabilmente a Javier, che invece è più timido. Quando sono tornati nel salotto, Signorini ha raccontato a Shaila che Lorenzo aveva detto che si era formata una nuova coppia al Grande Fratello.

La Gatta a quel punto non ci ha visto più e gli ha detto: “Ma sei tremendo. Decide lui per me se sono in coppia o no? Ma sei pazzesco? Mi preme che tu scelga per me“. L’ex velina di Striscia la Notizia poi ha continuato, accusando Lorenzo di parlare sempre di lei, quando lui comunque “limona” con “le altre in giro”. Frase con cui si riferiva al bacio che c’è stato tra Lorenzo ed Helena.

A quel punto è intervenuto Alfonso Signorini che ha fatto notare ai due ragazzi come si fossero infervorati sulla vicenda, quasi a voler sottolineare che se si innervosiscono tanto, forse qualcosa tra di loro c’è. Il conduttore ha poi chiesto a Javier che rapporti ha con Lorenzo e il ragazzo ha spiegato che dopo il chiarimento vanno d’accordo e che lui non si mette in mezzo nel rapporto che ha con Shaila.

Successivamente il conduttore ha voluto parlare con Shaila, Lorenzo, Javier ed Helena della particolare situazione che si è creata tra di loro, chiedendo cosa stesse accadendo. Tutti hanno detto che si stanno conoscendo e che non sarebbe scoppiata ancora la scintilla, fatta eccezione per Helena che ha confermato il suo interesse nei confronti di Lorenzo, dicendo che le piace molto.