Il super attico di Totti e Noemi Bocchi a Roma: gli interni super lussuosi

Dove vivono Francesco Totti e Noemi Bocchi? La coppia davvero non ha badato a spese per la loro dimora, le foto.

Francesco Totti e Noemi Bocchi convivono ormai da tempo, praticamente da quando l’ex calciatore ha lasciato la gigantesca villa dell’Eur – dove aveva vissuto con Ilary Blasi e rimasta all’ex letterina – hanno sempre vissuto assieme. Per la loro nuova vita hanno scelto una dimora che è da mille e una notte, un superattico con terrazzo e interni extra lusso.

Una casa ampia e spaziosa, praticamente gigantesca, con vetrate, finestre gigantesche e dotata di ogni tipo di confort. Recentemente è stata proprio Noemi Bocchi a mostrare gli interni della favolosa casa in cui vive con Totti e i suoi due figli, facendo vedere a tutti i suoi followers quanto è bella.

La casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi, il super attico da sogno

In occasione del 48esimo compleanno di Francesco Totti, Noemi Bocchi gli ha organizzato una caccia al tesoro per trovare il suo regalo e in questo modo ha mostrato il gigantesco super attico in cui vivono. La coppia ha scelto un quartiere molto prestigioso, a pochi passi dallo stadio Olimpico, Vigna Clara. Il loro appartamento è di 270 metri quadri e si trova in un complesso residenziale extra lusso, con piscina privata e campi da tennis.

La casa è caratterizzata da spazi ampi e da un terrazzo panoramico, dove godersi le giornate all’aperto. Il super attico di Totti e Noemi è caratterizzato da un arredamento con toni sul bianco e marrone, c’è una gigantesca aria living, con la cucina a vista, ma chiusa in un box di vetri, una scelta davvero particolare e bella. C’è poi un gigantesco salone, dove si trova il divano con l’area in cui vedere la tv e un grande tavolo al centro della stanza. Non manca la lavanderia, che è sempre comoda e funzionale.

La stanza da letto di Totti e Noemi è molto originale e ha una vasca da bagno praticamente al suo interno, una scelta audace e unica. La casa è poi circondata da diverse terrazze, che si vedono dai grandi finestroni dai quali entra molta luce naturale. In uno degli spazi esterni c’è anche una jacuzzi dove rilassarsi e godersi i momenti di totale relax. La casa di Totti e della sua nuova compagna è davvero meravigliosa, non manca praticamente niente e al suo interno ci sono anche diverse stanze da letto.