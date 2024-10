Un Posto al sole, spoiler: la Polizia trova l’aggressore di Ferri, ecco chi è

Un Posto al sole anticipazioni: nuove rivelazioni sull’aggressione di Ferri. La Polizia trova il responsabile: ecco chi è.

Le anticipazioni di Un Posto al sole riservano una serie di novità che lasceranno il pubblico senza parole. La popolare fiction made in Italy, in onda ormai da molti anni continua a monopolizzare l’attenzione del pubblico. Nel corso delle diverse stagioni sono state raccontare molte storie che hanno avuto come protagonisti diversi personaggi. Tanti anche gli attori che hanno militato sul set di UPAS e che oggi sono tra i più richiesti.

La narrazione della soap opera ruota intorno agli abitanti di Palazzo Palladini: passioni, amori e intrighi sono gli ingredienti della fortunata fiction che non accenna a subire inflessioni. Protagonista dell’ultime puntate Roberto Ferri che è stato aggredito in strada. L’uomo, che ha diversi nemici, è in causa con Lara per l’affidamento di Tommy e proprio la disputa in tribunale e i vari personaggi coinvolti potrebbe essere il movente del reato.

Secondo le anticipazioni Ferri si risveglia dal coma, ma non ricorda subito chi lo ha aggredito. Prima di rivelare l’identità della persona che ha tentato di ucciderlo trascorrono alcuni giorni. Intanto Lara è tra le sospettate dalla polizia, anche se la donna è protetta da suor Maura. La religiosa infatti conosce dei fatti inerenti alla notte dell’aggressione che potrebbero pregiudicare la posizione della donna se fossero raccontati alla polizia.

Un Posto al sole, ecco chi ha aggredito Ferri

Nelle puntate dei prossimi giorni la Polizia scoprirà chi ha aggredito Ferri. Per ora le anticipazioni non rivelano l’identità della persona, ma le persone coinvolte tireranno un sospiro di sollievo. Verso la conclusione anche la vicenda che riguarda l’affidamento di Tommy, il tribunale è prossimo a prendere una decisione.

Occhi puntati anche su Alberto che ha deciso di lasciare Napoli per non vivere con il terrore di essere ucciso. L’uomo vuole cambiare vita e lo vuole fare lontano dal capoluogo campano. Jimmy è sempre più nervoso e finisce per litigare con il suo compagno di giochi Camillo.

Rossella e Nunzio sono sempre più vicini, mentre Rosa sarà coinvolta in una nuova storia. Un persona che fa parte del suo passato riappare nella sua vita per scusarsi del male che le ha fatto. Chi è? E in che rapporti è stata in passato con Rosa? Il nuovo mistero coinvolgerà i tanti fans di UNPAS.