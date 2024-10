Un Posto al Sole anticipazioni, arrivano le sentenze sul caso Tommaso: colpo di scena incredibile

Un Posto al Sole: arrivano le sentenze per il processo del piccolo Tommy. Quello che sta per accadere è incredibile.

Un Posto al Sole, la celebre fiction napoletana in onda su Rai 3 continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso, per questo in migliaia cercano quotidianamente le anticipazioni dei prossimi episodi. Per comprendere a fondo come sono cambiate le vicende dei protagonisti è necessario fare un breve riepilogo delle puntate precedenti. Negli episodi andati in onda di recente, Roberto è stato brutalmente aggredito. La polizia dunque ha iniziato ad indagare per individuare il responsabile.

L’imprenditore nel frattempo è stato ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono critiche. Le forze dell’ordine hanno iniziato gli interrogatori. In cima alla lista dei sospettati ci sono Marina e Lara. Nel frattempo, Guido è andato a Roma da Claudia e, tornato a Napoli, ha dovuto fare i conti con un’insolita ostilità di Lollo. Il giovane infatti non ha voluto trascorrere la notte a casa sua. Guido sospetta e teme che sia stata Mariella ad influenzare suo figlio, il quale condizionato da ciò che avrebbe potuto dirgli sua madre, si è rifiutato di trascorrere del tempo con lui.

Un Posto al Sole anticipazioni: colpo di scena incredibile, cosa accadrà ai personaggi coinvolti nel caso di Tommaso

A tenere banco ormai da mesi, sono anche le sono le questioni giudiziarie di Lara, Roberto Ferri, Marina Giordano e di tutti i protagonisti coinvolti nel caso del piccolo Tommaso. Finalmente nell’episodio che andrà in onda Giovedì 10 ottobre, i telespettatori potranno conoscere la decisione del giudice. Verrà emessa infatti la sentenza attraverso la quale il tribunale decreterà circa l’affido di Tommy. La lunga vicenda dell’affidamento del bambino troverà il suo epilogo, concludendosi con un esito del tutto inaspettato.

Il Tribunale di Napoli tramite una sentenza riterrà colpevoli Lara e Magda dei reati a loro ascritti. Il giudice applicherà anche l’aggravante, perché hanno approfittato di Ida, che versava in una condizione di debolezza psicofisica.

Magdalena dovrà dunque restare in carcere per cinque anni e mezzo. Per Lara invece la pena potrebbe essere ridotta a causa dell’applicazione delle attenuanti generiche, concesse dal giudice perchè ha prestato una confessione spontanea alle forze dell’ordine.

Alberto Palladini dopo aver a lungo pensato, deciderà di andare via da Napoli, teme infatti che il boss Angelo Torrente si vendichi. Rosa Picariello invece dovrà fare i conti con il suo passato, Felice Cascella le chiederà perdono per gli errori commessi. Intanto, Guido Del Bue e Michele Saviani si ritroveranno faccia a faccia e, il vigile ammetterà che vivere da separato è molto difficile.