GF Jessica ha eliminato le prove prima di entrare in casa: “Lei con il famosissimo tronista”

Jessica Morlacchi è finita al centro di una polemica sui social per un gesto che avrebbe fatto prima di entrare nella casa.

Tra i concorrenti del Grande Fratello, Jessica Morlacchi è sicuramente una delle protagoniste in assoluto. L’ex voce dei Gazzosa ed ex volto della Rai sta facendo parlare di sé, ma non solo per le “azioni” all’interno del reality show, bensì per ciò che avrebbe fatto anche “fuori”, prima di varcare la soglia della porta rossa.

Sicuramente, quello che hanno notato i telespettatori è l’approccio scherzoso che Alfonso Signorini ha adottato fin da subito nei suoi confronti, stuzzicandola per il suo status di single inoddisfatta e per la sua presunta ricerca del “principe azzurro”.

Jessica ovviamente risponde agli assist del conduttore in maniera impeccabile, con il suo modo un po’ svampito di chi si prende poco sul serio, nel suo accento romanesco che strappa sempre un sorriso. Tuttavia, come è messa la Morlacchi in questioni sentimentali?

Jessica Morlacchi ha cancellato la chat prima di entrare nella casa

La risposta potrebbe essere cercata nello scontro che Jessica ha avuto con la coinquilina Yulia Bruschi durante la diretta del 1° ottobre. Il litigio è scoppiato proprio per questioni di cuore. Pare che le due gieffine abbiano messo gli occhi sulla stessa persona, ossia Giglio, il riccioluto e affascinante parrucchiere 24enne, all’anagrafe Luca Giglioli.

Peccato che quest’ultimo, tra le due, pare abbia “scelto” la modella cubana, che agli occhi della cantante è diventata una vera e propria rivale, anche se Yulia è fidanzata, come dimostra l’anello che porta al dito. Insomma, un intreccio che offre spunti molto interessanti.

Come interessante è la “segnalazione bomba” lanciata fuori dalla casa e sui social da Amedeo Venza, che riguarda sempre la Morlacchi. Secondo l’esperto di gossip, quest’ultima avrebbe avuto dei contatti (non si capisce di che natura, se solo di amicizia o di qualcosa di più profondo) con un ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino.

“Prima di entrare, ha contattato un ex gieffino, lo inondava di messaggi, che magicamente sono stati eliminati a ridosso del suo ingresso nella casa” sono state queste le parole apparse recentemente nelle storie dell’influencer, che ovviamente hanno scatenato immediatamente la curiosità dei suoi follower, i quali si sono chiesti chi fosse la persona misteriosa.

Venza si è limitato a indicare le iniziali, che corrisponderebbero a L.S., il che ha subito sollevato dei sospetti tra i fan, con il nome di Luca Salatino che sembra essere il più probabile. La domanda che resta aperta, però, è se questa segnalazione sia realmente vera.