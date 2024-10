Ballando con le Stelle, caos dietro le quinte: cosa sta succedendo

Nel programma Ballando con le Stelle è successo un nuovo colpo di scena: ecco cosa è accaduto dietro le quinte.

Il famoso talent show – condotto ormai da anni da Milly Carlucci – ha saputo sin da subito catturare l’attenzione del grande pubblico e lo ha fatto grazie all’originalità del format. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono svelati ad ogni puntata.

In modo del tutto inaspettato, è successo un vero e proprio caos prima dell’episodio. Il racconto ha già fatto il giro del web.

Cosa è successo nel backstage di Ballando con le Stelle

Nel corso di una precedente puntata di Ballando con le Stelle, ad aver attirato l’attenzione del grande pubblico è stata, tra le tante, anche Bianca Guaccero. In molti hanno infatti notato la bravura della conduttrice, tanto che ha ottenuto punteggi molto alti da parte della giuria e del pubblico a casa. In realtà, sul magazine Oggi è stato rivelato che ci sarebbero stati alcuni screzi tra la Guaccero e altri concorrenti del programma. “Dietro le quinte del programma del sabato sera di Rai Uno molti suoi colleghi famosi“, ha esordito Alberto Dandolo, “non vedono di buon occhio lo spirito, a loro parere, eccessivamente agonistico dell’attrice pugliese”.

Lo stesso ha inoltre svelato che alcuni partecipanti del talent avrebbero avuto anche da ridire sulla sua preparazione nella danza. “Tutti ricordano le sue esibizioni ballerine“, ha continuato ricordando anche le performance dell’attrice a Tale e Quale Show. Non si sa queste voci possano essere fondate, ma alcuni dicono che ci sono buone possibilità per farla arrivare alla vittoria finale. Altri utenti del web affermano invece che la Guaccero potrebbe trovare l’amore nel corso di questa avventura televisiva.

“Cosa bolle in pentola? Chi vivrà vedrà..“, si legge infatti in rete. C’è infatti da dire che, durante le varie edizioni di Ballando con le Stelle, sono nate diverse storie d’amore. Si ricordi ad esempio Lorenzo Tano – il figlio di Rocco Siffredi – che lo scorso anno si è innamorato della sua partner di danza Lucrezia Lando, con cui ha oggi una bella storia d’amore. Nel frattempo, sta crescendo sempre di più l’attesa per quello che succederà durante i prossimi episodi di Ballando con le Stelle, che hanno in serbo per i fan numerose altre sorprese, tutte da scoprire nei prossimi giorni.