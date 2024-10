Pomeriggio Cinque Myrta Merlino non ne può più: “Siamo arrivati a 4 denunce”

Pomeriggio 5, lo sfogo di Myrta Merlino preoccupa i fan: “Non se ne può più: siamo arrivata a 4 denunce”. La reazione del pubblico.

Myrta Merlino è stata confermata alla guida di Pomeriggio 5. La giornalista lo scorso anno ha ereditato da Barbara D’Urso il contenitore pomeridiano di Mediaset, e nonostante il suo impegno ha faticato ad imporsi al pubblico. I telespettatori non hanno nascosto di rimpiangere la presenza di Carmelita che ha condotto il format per diverse stagioni. L’approdo della Merlino a Pomeriggio 5 è stato voluto proprio da Piersilvio Berlusconi che ha chiesto alla giornalista di dare al programma un volto con più contenuti e meno trash.

Nonostante gli ascolti altalenanti Myrta Merlino ha condotto la sua prima stagione di Pomeriggio 5, ha portato degli adeguamenti al talk e ha cercato di evitare argomenti di poco interesse. Spesso non ha riscontrato il favore del pubblico, ma non si è fatta condizionare dalle critiche. Diverse volte si è parlato di una sua possibile sostituzione, tanto che in molti si aspettavano la conferma di Simona Branchetti, che ha condotto Pomeriggio Cinque estate.

Berlusconi ha confermato la Merlino alla guida di Pomeriggio 5, è soddisfatto del lavoro fatto dalla giornalista che a suo avviso ha intrapreso la giusta strada: “Dei nuovi innesti siamo soddisfatti. Myrta Merlino il pomeriggio ha fatto un buon lavoro, ha lavorato tanto e il prodotto è migliorato. E non abbiamo motivi per non riconfermare questo Pomeriggio 5 e Myrta Merlino alla conduzione“ Ha dichiarato l’AD Mediaset durante la presentazione dei palinsesti.

Myrta Merlino furiosa: “Sono bersagliata”

Tra gli argomenti trattati da Pomeriggio 5 anche quello delle truffe online. Raggiri che hanno come protagonisti le immagini di personaggi noti della tv, e non solo. Vengono infatti invitati gli utenti a cliccare su notizie non vere dove appaiono volti conosciuti. La Merlino ha rivelato di essere vittima di queste truffe da diversi anni, la conduttrice si è detta stanca e non sa più cosa fare.

Furiosa, la Merlino ha anche sottolineato che ha fatto diverse denunce, ma la situazione non è cambiata: “Succede molto spesso, posso garantirvi che è molto difficile uscirne. Io sono un anno e tre mesi che sono bersagliata da notizie ridicole…”.Ha poi aggiunto: “Ovviamente anche l’immagine viene infangata. Mi fanno delle telefonate agitatissime”.

Myrta ha poi chiesto cosa fare per porre fine a questo fenomeno. Oltre che rivolgersi alle forze dell’ordine non ci sono altri mezzi per tutelarsi. Da sottolineare che le truffe online sono sempre più frequenti e necessitano di un’intervento pubblico adeguato per poter essere arginate.