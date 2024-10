Massimo Giletti: età, dove vive, fidanzata, malattia. Tutto sul giornalista

Massimo Giletti: quanti anni ha, quali talk show ha condotto, la vita privata e l’attività da imprenditore. Tutto sul conduttore.

Classe 1962 Massimo Giletti è nato il 18 marzo a Torino, sotto il segno zodiacale dei Pesci ed ha 62 anni. Frequenta il Liceo Classico e successivamente si iscrive all’Università presso la Facoltà di Giurisprudenza, laureandosi con 110 e lode. Successivamente decide di seguire la sua passione per il giornalismo e nel 1988 lavora come inviato per Mixer, talk di attualità in onda su Rai 2. Negli anni novanta si trasferisce nella Capitale dove inizia a muovere i primi passi in televisione ed è alla conduzione di Mattina in Famiglia e Mezzogiorno in Famiglia. Il successo lo travolgere nel 2002 quando è alle redini del programma Casa Raiuno.

Da quel momento in poi la sua carriera decolla. Nel 2012 l’ottava stagione de L’Arena si accaparra il premio Regia Televisiva, arriva poi lo spin-off Una Domenica da Leoni. Nel 2017, dopo aver militato per quasi 30 anni presso la Rai, Massimo Giletti passa a LA 7 dove conduce Non è l’Arena. Dal 2020 è anche alla guida di una trasmissione radiofonica su RTL 102.5. Nel 2023 Giletti torna in Rai dove è alla conduzione di La TV fa 70. Il 30 settembre 2024 ha dato il via al suo nuovo programma su Rai 3, Lo Stato delle Cose.

Massimo Giletti: dove vive, fidanzata, malattia

Per quanto riguarda la sua vita privata non si conosce molto perché è particolarmente riservato. Sembrerebbe che oggi risieda a Biella in una splendida dimora immersa nel verde. Si vocifera che nel corso della sua carriera sia stato legato sentimentalmente ad Antonella Clerici, negli anni 90. Nel 2022 è stato beccato in compagnia di Claudia Gerini, ma i rumors circa una loro presunta relazione non sono mai stati confermati. Nel 2023 Giletti viene paparazzato in piscina con la sciatrice Sofia Goggia. Anche in questo caso le indiscrezioni non hanno mai trovato conferma dai diretti interessati.

Nel 2024 nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Gente, Giletti ha confessato di avere una compagna, scegliendo però di serbare il silenzio sulla sua identità. «Nella mia vita c’è qualcuno e me lo tengo stretto, non ho mai raccontato la mia vita privata. Non ne parlo volentieri, posso dire che c’è una presenza importante a cui tengo molto». Riguardo all’argomento figli ha poi dichiarato: «Sposarmi avere figli? Mai dire mai nella vita. Una volta ero chiuso a questa cosa, ora no: anche all’idea del matrimonio ora sono aperto».

Il conduttore in passato ha raccontato della problematica di salute che lo ha afflitto: una forma di scoliosi. «Ero affetto da una forma grave di scoliosi e dai sette anni fino ai sedici ho dovuto portare corsetti, busti in gesso ed essere ricoverato più volte in ospedale. Per un bambino prima e, un adolescente poi, non è stata un’esperienza facile, ma le fatiche di quel periodo, mi hanno poi temprato per il futuro».