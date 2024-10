Caffè, fa veramente bene berlo amaro ogni giorno? L’esperta svela una verità inaspettata

Il caffè è una delle bevande più consumate al mondo, apprezzata per il suo aroma intenso e il suo effetto stimolante.

Negli ultimi anni, si è assistito a un crescente interesse per il caffè amaro, ovvero il caffè consumato senza zucchero né latte. Ma bere caffè amaro ogni giorno fa bene alla salute? Abbiamo chiesto il parere di un nutrizionista per fare chiarezza su questa abitudine sempre più diffusa.

Secondo il dott. Marco Bianchi, noto nutrizionista e autore di numerosi libri sulla salute e l’alimentazione, il caffè amaro può offrire diversi benefici per la salute, purché consumato con moderazione. “Il caffè, in generale, contiene numerosi antiossidanti, che possono aiutare a combattere i radicali liberi e a ridurre il rischio di alcune malattie croniche”, spiega Bianchi. “Bere caffè amaro, senza aggiunta di zucchero o latte, permette di beneficiare di questi antiossidanti senza introdurre calorie extra o grassi saturi nella dieta”.

Effetti stimolanti della caffeina

Uno dei principali vantaggi del caffè amaro è il suo effetto stimolante sul sistema nervoso centrale. La caffeina, il principale composto attivo del caffè, è nota per migliorare la vigilanza, la concentrazione e le prestazioni cognitive. “Molte persone trovano che una tazza di caffè al mattino le aiuti a svegliarsi e a iniziare la giornata con energia”, afferma Bianchi. “Inoltre, la caffeina può anche migliorare le prestazioni fisiche, aumentando la resistenza e riducendo la percezione della fatica durante l’esercizio”.

Oltre agli effetti immediati sulla vigilanza e sull’energia, il caffè amaro può avere anche benefici a lungo termine per la salute. Alcuni studi hanno suggerito che il consumo regolare di caffè può essere associato a un minor rischio di sviluppare alcune malattie croniche, come il diabete di tipo 2, il morbo di Parkinson e alcune forme di cancro. “Gli antiossidanti presenti nel caffè possono aiutare a ridurre l’infiammazione e a proteggere le cellule dai danni ossidativi, entrambi fattori che possono contribuire allo sviluppo di queste malattie”, spiega Bianchi.

Tuttavia, il nutrizionista avverte che il consumo eccessivo di caffè può avere effetti negativi sulla salute. “Bere troppi caffè al giorno può portare a effetti collaterali come ansia, nervosismo, insonnia e palpitazioni”, dice Bianchi. “Inoltre, la caffeina può interferire con l’assorbimento di alcuni nutrienti, come il calcio, e può aumentare la produzione di acido nello stomaco, causando problemi digestivi in alcune persone”. Per questo motivo, Bianchi raccomanda di limitare il consumo di caffè a non più di 3-4 tazze al giorno.

Qualità del caffè e stile di vita sano

Un altro aspetto importante da considerare è la qualità del caffè. “Non tutti i caffè sono uguali”, sottolinea Bianchi. “È importante scegliere caffè di buona qualità, preferibilmente biologico, per evitare l’esposizione a pesticidi e altre sostanze chimiche. Inoltre, il modo in cui il caffè viene preparato può influenzare il suo contenuto di composti benefici. Ad esempio, il caffè filtrato tende ad avere un contenuto inferiore di diterpeni, composti che possono aumentare i livelli di colesterolo nel sangue”.

Infine, Bianchi sottolinea l’importanza di considerare il caffè come parte di una dieta equilibrata e di uno stile di vita sano. “Il caffè può offrire alcuni benefici per la salute, ma non deve essere visto come una ‘pozione magica’ che può compensare una dieta povera o uno stile di vita sedentario”, avverte il nutrizionista. “È importante mantenere una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre, e fare regolare attività fisica per mantenere una buona salute generale”.