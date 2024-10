U&D Mario e la dama si frequentano in gran segreto? Rischiano il posto nel programma: cosa sta succedendo

Uomini e Donne shock: Mario Cusitore e la dama hanno un accordo? Cosa sta succedendo al cavaliere napoletano.

È iniziata da poco più di un mese la nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Anche quest’anno i telespettatori hanno dimostrato di avere profondamente a cuore le vicende dei protagonisti, infatti, si sintonizzano puntualmente alle 14:45 circa su Canale 5 sino alle 16:00, per restare aggiornati sulle questioni di cuore dei loro beniamini.

Ci sono state grandi novità in questa edizione, tra le più chiacchierate figura il ritorno tanto atteso di Mario, ex corteggiatore di Ida Platano. Mentre infatti l’ex tronista ha deciso di non partecipare al programma, il cavaliere napoletano siede ormai da settimane sulla sedia rossa. La sua partecipazione è stata molto controversa, infatti alcuni hanno letto nel suo gesto un chiaro segnale di disinteresse nei confronti di Ida. Altri invece sono ben lieti di vederlo in azione, poiché nutrono un forte affetto nei suoi confronti.

Uomini e Donne: Mario e la dama si frequentano in gran segreto?

Lo speaker partenopeo è dunque al centro dell’attenzione mediatica e, in queste ore, è tornato alle luci della ribalta poiché l’esperto di gossip, Lorenzo Pugnaloni ha svelato delle indiscrezioni sul suo conto. In men che non si dica il rumors è divenuto virale e, Mario è di nuovo il protagonista indiscusso.

Pugnaloni ha fatto sapere a tutti i gossippari che la conoscenza tra Mario e Margherita è ricominciata. Una fan li ha incontrati insieme ai quartieri spagnoli ed ha prontamente inoltrato la segnalazione a Deianira Marzano. L’influencer ha condiviso delle stories al riguardo, senza però svelare l’identità della donna.

A fare chiarezza sull’accaduto è stato poi Lorenzo Pugnaloni che ha scritto attraverso delle stories: “Mi avete girato le storie di Mario in giro con alcune ragazze, tra queste c’era anche Margherita”. Il blogger ha rivelato dunque che una delle ragazze con cui stava passeggiando Mario era proprio lei, dama con la quale aveva chiuso la relazione.

In molti hanno ipotizzato che tra il cavaliere e la dama ci sia un accordo volto a restare in trasmissione per un periodo molto lungo. Non è la prima volta che Mario viene accusato di mentire alla redazione, i sospetti nei suoi confronti sono sorti a causa delle vicissitudini che lo hanno visto protagonista nel corso della passata stagione, quando corteggiava Ida Platano. Invero si tratta di congetture, bisogna dunque aspettare per comprendere cosa accadrà nelle prossime puntate.